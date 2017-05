Radevormwald: HVV-Versammlung und historischer Rundgang

Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) lädt für Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, zur Jahresversammlung ins Bürgerhaus ein, berichtet Michael Scholz vom Vorstand. Nach den Regularien zeigt der Verein seinen neuen Film über die "Bergische Kaffeetafel im Heimatmuseum".

Bernd Klüting und der Arbeitskreis des Heimatmuseums laden außerdem zu einer besonderen Wanderung ein: Am Samstag, 20. Mai, startet Klüting, Mitglied des HVV, eine historische Stadtbegehung - mit Geschichten über das Leben und die Gebäude der Bergstadt. Anschließend geht es zum Waffelessen ins Museum an der Hohenfuhrstraße. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Marktplatz. Die Kosten betragen sechs Euro. Anmeldung unter Tel. 02195 3627.

Do. 18 Mai, 19 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz; Sa. 20. Mai, 13.30 Uhr, Marktplatz.

(wos)