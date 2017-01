Radevormwald: Im Jagdjahr sind bereits 52 Tiere erlegt worden

Für die Radevormwalder Jäger ist die Bejagung von Wildschweinen in den vergangenen Jahren eine der vordringlichsten Aufgaben geworden, da die Tiere bei der Nahrungssuche nicht nur Wiesen und Äcker verwüsten, sondern auch vor Schreber- oder Vorgärten nicht Halt machen.

Claudia Möllney, Pressesprecherin des Hegerings, hat dazu einige Fakten zusammengetragen. Sie hat alle Pächter der 13 Jagdreviere der Stadt zu ihren Erfahrungen in der vergangenen Zeit befragt.

In acht Jagdrevieren ist Schwarzwild als Wechselwild nur sporadisch anzutreffen. In fünf Jagdrevieren dagegen werden die Wildschweinrotten bereits als Standwild bezeichnet, weil sich Tiere ständig im Revier aufhalten. Im laufenden Jagdjahr werden die Jagdpächter an die Landwirte zusätzlich zur Pacht der Reviere etwa 23.700 Euro für Wildschäden erstatten müssen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Totalschäden an Wiesen oder Feldern mit Maisfrüchten.

Um den an die Landwirte zu zahlenden Wildschaden zu minimieren, haben die Jäger etwa 2769 Stunden in den einzelnen Revieren gearbeitet. Vornehmlich wurden die verwüsteten, landwirtschaftlich genutzten Flächen erneuert. Lege man bei der Berechnung den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde zugrunde, käme ein zusätzlicher Betrag von 23.536,50 Euro zusammen. "In Summe ergibt das eine Zusatzbelastung von 47.236,50 Euro für dieses Jagdjahr", berichtet Claudia Möllney.

Diese Zahlen belegten die hohe Verantwortung der Jäger durch die Bestandszunahme von Schwarzwild. Ausschließlich Frischlinge dürfen das ganze Jahr über in NRW bejagt werden, das restliche Schwarzwild wie Überläufer, Bachen und Keiler hat eine Schonzeit vom 16. Januar bis zum 31. Juli. Die Jagdzeit wurde bei der Novellierung des Jagdgesetzes verkürzt.

Um die Überpopulation in Radevormwald zu bekämpfen, sind in diesem Jagdjahr in den 13 Jagdrevieren bereits 52 Wildschweine erlegt worden, dazu kommen drei Wildschweine als Opfer eines Verkehrsunfalles auf einer örtlichen Straße. In NRW sind 2015/16 insgesamt 32.223 Wildschweine erlegt worden, 2224 weitere Tiere starben auf den Straßen.

(wos)