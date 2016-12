Radevormwald: Jugendamt soll in die Innenstadt ziehen

Die Stadt möchte mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) im Januar die Planung für den großen Neubau an der Nordstraße verabschieden. Der Aufsichtsrat hat Planungen für eine Fläche von 1100 Quadratmeter in Auftrag gegeben. Von Wolfgang Scholl

Bisher waren es noch vage Planungen, die die Stadt in den vergangenen Jahren für einen Neubau an der Nordstraße entwickelt hatte. Zahlreiche Ideen waren im Laufe der Jahre immer wieder verworfen worden, meistens aus Kostengründen. Schon der frühere WFG-Geschäftsführer Rainer Meskendahl hatte die Devise verfolgt, dass sich ein Neubau im unmittelbaren Umfeld der Stadtmitte und des Marktplatzes rechnen muss. Eine Nutzung zu reinen Wohnbauzwecken war deshalb wegen zu kleiner Fläche von etwa 7000 Quadratmetern abgelehnt und verworfen worden.

In der letzten Sitzung des Aufsichtsrates der WFG nun haben die Mitglieder Geschäftsführer Frank Nipken beauftragt, die letzten Planungshindernisse zu beseitigen und auch die konkrete Finanzierungsplanung in Angriff zu nehmen. "Wir sind einen wichtigen Schritt weitergekommen und hoffen, bis zum Januar die letzten Punkte abarbeiten zu können", sagt Nipken.

Erstmals stellte er auch einen Teil der Planungen für den den Bereich prägenden Neubau zwischen Nordstraße und Innenhof von der Burgstraße vor. Ein insgesamt 20 Meter langes Gebäude soll entstehen. Es soll die drei alten Häuser an der Nordstraße ersetzen. Auf 1100 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche auf drei Etagen sollen die Büros für das Jugend- und Schulamt, die bisher an der Kaiserstraße im alten Postgebäude ihren Sitz haben, ebenso angesiedelt werden wie das Familienbüro, das in der alten Hausmeisterwohnung der Grundschule Stadt untergebracht ist. Auch die WFG, die vor einigen Jahren in eigenen, angemieteten Räumen an der Hohenfuhrstraße 6 untergebracht ist, soll in dem neuen Haus ihren Sitz bekommen.

Zusätzlich wird es im Dachgeschoss des Hauses eine Wohnung geben, die vermietet werden soll. "Unser Ziel ist es, eine weitere Fläche an einen externen Dienstleister zu vermieten", sagt Nipken. Er glaubt, dass der Bereich für Dienstleister sehr attraktiv ist. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Johannes Mans für die WFG das Ziel ausgegeben, zu versuchen, das Haus so zu gestalten, dass von der Stadt gemieteter Raum an den jeweiligen Vermieter zurückgegeben werden kann. Damit sollen in den nächsten Jahren für den städtischen Haushalt Kosten gespart werden. Die Stadt möchte die derzeit noch günstigen Zinssätze für den Neubau nutzen.

Dieser soll sich von seinem Äußeren in das Umfeld rund um den Marktplatz einfügen. Deshalb werden jetzt auch die Meinungen der Denkmalschützer eingeholt. Auch das Planungsamt und die Brandschutzexperten und ein Statiker sind mit dem großen Neubau an der Nordstraße bereits befasst. Geprüft wird derzeit, ob es neben dem Eingang über den Hof von der Burgstraße aus auch einen Eingang von der Nordstraße geben kann.

Attraktivitätssteigernd soll das neue Haus mit einer Tiefgarage unterkellert werden.

