Radevormwald: Kanalarbeiten - Friesenstraße gesperrt

In der kommenden Woche starten die Bauarbeiten für das Neubaugebiet auf dem ehemaligen Jahnplatz an der Friesenstraße. Das teilten gestern das für die Erschließungsarbeiten zuständige Unternehmen Gohmann und Ulrich Dippel, der Leiter des Technischen Bauamtes, mit.

Die Sperrung wird in Höhe der Friesenstraße 2 sein, weil dort der in der Mitte der Straße liegende Kanal einen Abzweig in das neue Wohngebiet auf dem alten Jahnplatz erhalten wird. Die Sperrung soll bis zum Freitag, 24. März, andauern. Die Anwohner der unteren Friesenstraße erreichen ihre Häuser nur über die Ritter-von-Halt-Straße und müssen darüber aus der Nordstadt herausfahren. Das gilt auch für die zahlreichen Bewohner der Ritter-von-Halt-Straße, die den oberen Bereich sonst über Jahnstraße/Friesenstraße anfahren.

Betroffen von der Sperrung ist auch der Bürgerbusverein. Er muss deshalb von der Haltestelle Ritter-von Halt-Straße (vor der Auffahrt zur Friesenstraße) bis zur Ecke Jahnstraße/Telegrafenstraße durchfahren. Etwaige Fahrgäste, die an den Haltestellen Kollenberg und Jahnstraße einsteigen wollen, werden während dieser Zeit gebeten, sich unter Tel. 0151 17336990 im Bus zu melden, damit sie von dort abgeholt werden. Wer aussteigen will, wird dorthin gefahren.

