Radevormwald: Karnevalsgeschichte in einem Raum

Die Karnevalsgesellschaft "Rua Kapaaf" sorgt seit drei Jahren für kunterbunte Stimmung, gesellschaftliche Ereignisse und eine vielseitige Karnevalslandschaft. Das feierten die Jecken um Präsident Thomas Lorenz gestern mit einem Neujahrsempfang im Heimatmuseum, das in den nächsten Wochen die Sonderausstellung "Stadtgeschehen Karneval" zeigt. Momentan hat Radevormwald mit der ersten großen Karnevalsgesellschaft "Rot-Weiss" (RKG) und "Rua Kapaaf" wieder zwei Gesellschaften, aber in den vergangenen Jahren wurde die fünfte Jahreszeit der Stadt von vielen weiteren Vereinigungen geprägt. In den 1950er Jahren machte die Gesellschaft "4-K" den Karneval in Rade populär. Die Karnevalsgesellschaft rund um die Kolpingfamilie veranstaltete Sitzungen mit Elferrat und wurde mit der Gründung von "Rua Kapaaf" erneut geehrt.