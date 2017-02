später lesen Radevormwald Kitas sollen bald sicherer werden FOTO: Joachim Rüttgen FOTO: Joachim Rüttgen 2017-02-21T18:12+0100 2017-02-22T00:00+0100

Zwei Einbrüche von Montag auf Dienstag und ein Einbruch in die Katholische Kita Blumenstraße vom 2. Februar, 18 Uhr, bis 3. Februar, 7 Uhr, das hat den neuen Schulamtsleiter Jürgen Funke auf den Plan gebracht. "Nach diesen drei Vorkommnissen und denen des vergangenen Jahres werden wir reagieren müssen", sagt Funke. Ihm schwebt vor, in einer gemeinsamen Runde mit Vertretern der Kita-Träger und der Polizei über Sicherungsmaßnahmen in den Einrichtungen nachzudenken.