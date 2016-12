Radevormwald: Kleine Architekten bauen klebrige Kekshäuser

Zu einer ganz besonderen Weihnachtsfeier hatte die Schülervertretung des Gymnasiums etwa 50 Fünftklässler in die Aula eingeladen. Von Cristina Segovia-Buendía

Kurz vor Heiligabend und den langersehnten Winterferien, verwandelte sich die Aula des Theodor- Heuss-Gymnasiums (THG) bei der Weihnachtsfeier der Schülervertretung (SV) für die Fünftklässler in Weihnachtsbäckerei und Elfenwerkstatt. Sie bastelten bunte Weihnachtskarten und bauten leckere Knusperhäuschen.

Besinnlich wurde es in der Aula: Gedämpfte Weihnachtsmelodien erklangen leise aus den Lautsprechern, an den langen Tischreihen, die mit ordentlich viel Zeitungspapier ausgelegt waren, saßen etwa 50 Fünftklässler konzentriert zusammen. Die Kartenbastler auf der einen, die Knusperhäuschenbauer auf der anderen Seite. Mitglieder der SV, die die spezielle Weihnachtsfeier organisiert hatten, schauten ihnen ab und zu über die Schulter und boten ihre Hilfe an. "Mmm, das ist gar nicht so einfach", sagte Jana (11), während sie mit der einen Hand versuchte, ihr wackeliges Knusperhäuschen aus Butterkeksen und klebrigen Zuckerguss zu stabilisieren und sich die Finger der anderen Hand abschleckte. "Aber lecker." Freundin Ciara-Maureen (10) meinte: "Das macht sehr viel Spaß."

Die Weihnachtsfeier der SV hat schon eine lange Tradition. "Sinn und Zweck ist es, die Gemeinschaft zu stärken und die SV den Kleineren vorzustellen", sagten die SV-Lehrer Daniel Stich und Kai Tworek.

Die kleinen Bauwerke, sofern sie denn gelangen, stellten die Schüler zum Trocknen auf und gingen zur nächsten Station. Dort warteten die Freunde Enes (11) und Davud (10) darauf, die Seiten zu wechseln. Sie hatten gerade erst hübsche Weihnachtskarten erstellt.

"Ich bastle sehr gerne", sagte Enes. "Meine Karte werde ich meinem Bruder zu Weihnachten schenken." Der Elfjährige freue sich schon sehr auf Weihnachten. Davud blickte auf die Knusperhäuschenbauer. "Die Karte werde ich auch verschenken, ich weiß nur nicht an wen. Aber das Knusperhaus esse ich selber." Er schaute sich die Bauversuche seiner Mitschüler an und sah immer wieder, wie die Keksetagen ineinander fielen. "Kein Wunder, dass sie das nicht können. Sie sind ja keine richtigen Architekten", sagte er frech und grinste schelmisch.

Als er aber selbst an der Reihe war, musste er zugeben, dass das bauliche Unterfangen mit Gebäck nicht so einfach zu stemmen war. "Du musst auch schon hier richtig mit dem Finger den Zuckerguss drauf schmieren, damit der andere Keks kleben bleibt", erklärte Schülersprecher Gianluca Arcieri. "Ich will das klebrige Zeug aber nicht mit den Fingern anfassen", erwiderte Davud. "Stell dich nicht so an, du kannst doch nachher die Hände waschen." Am Ende griff er beherzt mit den Fingern in die klebrige Masse.

Und wenn sie nicht alle Schüler schon auf dem Heimweg verspeist haben, finden sich einige dieser leckeren Bauwerke am heutigen Heiligabend vielleicht bei ihren Familien auf dem Gabentisch wieder.

