Radevormwald: Kleiner Kosmos für Kunst an der Wupper

Michel Müller arbeitet und lebt in Vogelsmühle. Für den Fotografen ist der Standort Freiheit und Lebensqualität. In einem Ladenlokal zeigt er seit Herbst 2016 seine Werke - und hofft für die Zukunft auf ein Zentrum für Kreative. Von Flora Treiber

Die Fotografien von Michel Müller erzählen Geschichten. Die sind mindestens genauso spannend, wie die des alten Industriegebäudes, in dem der Fotograf lebt und arbeitet. 1995 ist er als erster kreativer Kopf nach Vogelsmühle direkt an die Wupper gezogen, um dort selbstständig und frei zu arbeiten. Seine Wohnung hat er damals selbst, von der Raumaufteilung bis zum Fußboden, renoviert.

"Hier unten war damals null Zivilisation, aber in den alten Büros habe ich Menschenspuren gefunden. Zum Beispiel alte Spinde mit Pin-ups", sagt Müller. Der Charme der verlassenen Tuchfabrik Schürmann und Schröder hat ihn damals inspiriert. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, hat sich der Charme des Standortes verändert. "Das Zentrum für Kreative, das damals geplant war, ist leider nie entstanden. Aber vielleicht gelingt das ja in der Zukunft", sagt der gebürtige Wuppertaler. Er hat in Vogelsmühle seinen Platz für ein selbstbestimmtes Leben gefunden. Seine flexiblen Arbeitszeiten kann er an diesem ungewöhnlichen Standort ausleben, ohne jemanden zu stören.

"Ich arbeite dann, wenn meine Kreativität da ist. Da kann ich mich nicht an geregelte Arbeitszeiten halten." Für seine Kunden hält er die aber trotzdem ein, denn neben Werbefotografie, die Müller in ganz Europa bekannt gemacht hat, setzt er auch viele Shootings um. Sein Studio profitiert von den hohen Decken und den großen Fenstern, die das Tageslicht nutzt, um die alten Räume zu beleuchten. Stereotype Familienporträts mit aalglatten Kindern und Zahnpasta-Lächeln gibt es bei ihm allerdings nicht.

Auch Familienfotografie wird bei dem Autodidakten zu einem künstlerischen Prozess. Sein Arbeitsmotto "Do it with passion or not at all" (Mach es mit Leidenschaft oder gar nicht) vertritt er konsequent. Das macht Fotografien in der digitalisierten Gesellschaft, in der jeder mit seinem Smartphone eine Kamera in der Hosentasche trägt, wieder zu einem wertvollen Produkt.

"Ich unterhalte mich mit meinen Kunden, erarbeite die Stories mit ihnen zusammen und integriere sie in das Shooting", sagt er. Seit Herbst hat sich der Fotograf aus seiner ruhigen Ecke am Ende von Vogelsmühle etwas weiter nach vorne ins Zentrum des Wupper-Marktes getraut.

In einem Ladenlokal präsentiert er seine Werke. Das ist nicht nur eine geschickt in Szene gesetzte Werbefläche, sondern wertet den oftmals trostlos wirkenden Wupper-Markt auf. "Für die nächsten Monate plane ich einen Tag der offenen Tür, um meine Arbeit vorzustellen und Menschen nach Vogelsmühle zu locken", sagt der 52-Jährige. Dass die alten Industrieflächen an der Wupper in Zukunft doch noch zu einem Zentrum für Kreative werden, schließt Müller nicht aus. Er setzt Hoffnungen in den neuen Besitzer. "Hier bewegt sich wieder etwas."

Wie man die charakteristische Industriearchitektur für sich als Wohn- und Arbeitsplatz nutzen kann, lebt der Fotograf seit zwei Jahrzehnten vor.

Damit sich der kleine Kosmos an der Wupper weiter selbst versorgen kann, müssen wieder neue Einzelhändler, ein Bäcker und ein Getränkemarkt ihren Weg nach Vogelsmühle finden. An Kreativität fehlt es zum Glück nicht.

Quelle: RP