Radevormwald: Köln-Fan wechselt beruflich nach Hilden

Sönke Eichner nimmt am 2. Januar seine Tätigkeit als Beigeordneter auf. Er wird in Hilden 300 Mitarbeiter führen und für einen Etat von mehr als 35 Millionen Euro verantwortlich sein. In Radevormwald war er seit 2002 beschäftigt. Von Wolfgang Scholl

Offiziell endet seine Tätigkeit in der Bergstadt am 31. Dezember, inoffiziell ist Schulamtsleiter Sönke Eichner aber bereits seit einigen Wochen in Urlaub. "Ich habe aber wichtige Termine bis zur Ratssitzung wahrgenommen", sagt er. Und das in beiden Kommunen. In Hilden besuchte Eichner zuletzt die Sitzungen zahlreicher Fachausschüsse, am 15. Dezember hat ihn Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings bereits für acht Jahre vereidigt.

14 Jahre und sieben Monate war der Radevormwalder Sönke Eichner bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Er hat dabei zahlreiche Aufgaben übernommen, zuletzt als Schulamtsleiter. Zuerst war er Sportkoordinator, später hat er auch die gesamte Sportverwaltung übernommen. Nachdem er 2010 schon fast in Saarbrücken war, um die Leitung des dortigen Sportamtes zu übernehmen, machte ihn der damalige Bürgermeister Dr. Josef Korsten zum Pädagogischen Leiter im Fachbereich Jugend und Bildung. Der heute 46-Jährige übernahm dabei auch die Vertretung der früheren Sozialdezernentin Ute Butz.

Sönke Eichner bezeichnet die Gründung der Sekundarschule als äußerst wichtigen Erfolg für die Stadt, ebenso wie die Sanierung der Grundschule Stadt und die Genehmigung des Förderantrages für die Kita unter der Grundschule durch das Land. Insgesamt sieht er für den Sport in Rade die hohe Qualität der "gedeckten Sportanlagen" (Hallen) und deren guten Zustand als wichtig an. "Es ist gelungen, davon zu überzeugen, dass die Aufgabe von Turnhallen das Sparen am falschen Ende wäre. Auch bei den "ungedeckten" Anlagen, den Sportplätzen, sieht der bekennende Köln-Fan (1.FC, Karneval und Musik), der vom Fußballverband Mittelrhein aus Hennef nach Rade kam, die Stadt gut aufgestellt. Für den Sportplatz Brede sieht er einen Kunstrasen, wenn die Umwandlung mit Fördermitteln des Landes gelingen könnte. "Das wäre nicht nur für die Sportentwicklung, sondern auch für die soziale Entwicklung wichtig", sagt Eichner, der in Rade wohnen bleiben wird, aber auch in Langenfeld ein Appartement angemietet hat. Seinen Wechsel sieht der 46-Jährige als normal an. "Mir bot sich die Möglichkeit, beruflich weiterzukommen. Sowohl das Aufgabengebiet als auch das Umfeld waren passend." Die Aufgabenfelder in beiden Kommunen sind vergleichbar. Auch in Radevormwald war der Bereich mit 45 Mitarbeitern der größte. In Hilden werden es 300 sein.

Um die Stelle hatten sich 46 Personen beworben. Eichner, der Teamorientierung als ein persönliches Markenzeichen für sich sieht, glaubt, dass sich Verwaltung in den nächsten Jahren weiter verändern wird. Das müsse sie auch, weil sie mit der Zeit gehen und sich den gesellschaftlichen Anforderungen anpassen müsse.

"Vieles funktioniert nicht mehr so wie früher", sagt der studierte Sportlehrer und Sportverwaltungsexperte (Sporthochschule Köln) und ergänzt, "quer zu denken, auch über Grenzen hinaus, das habe ich immer befürwortet und auch getan." So habe er zum Beispiel den Förderantrag für die Kita unter der Grundschule im Zusammenspiel mit dem Jugendamt und der Gebäudewirtschaft vorbereitet.

An den Wochenenden und an den Montagabenden möchte Sönke Eichner gerne weiter in Radevormwald weilen. "So oft es geht, möchte ich beim Fußball der Sportgemeinschaft Stadt teilnehmen", sagt der neue Hildener Beigeordnete, der früher auch in der damaligen Spielvereinigung aktiv gekickt hat.

