Radevormwald: Kreis hebt die Stallpflicht für Geflügel wieder auf

Der Oberbergische Kreis hat gestern Nachmittag die am 21. Dezember vergangenen Jahres angeordnete Stallpflicht für Geflügel aufgehoben. Davon betroffen waren Rassegflügelzüchter wie auch Landwirte, die Hühner halten und Geflügelhöfe.

Der Kreis ist bisher von Geflügelpestfällen verschont geblieben. In NRW sind bisher 25 Nachweise bei Wildvögeln und fünf Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt geworden. "Die Fälle sind glücklicherweise nicht in unserer Region gewesen", erklärt Dr. Christian Dickschen, Umweltdezernent des Oberbergischen Kreises. "Weil der Kreis somit kein Risikogebiet ist und auch keine Geflügelregion mit einer hohen Dichte an Hühner- oder Putenhaltungen, ist das Risiko eines Eintrages von Geflügelpestvirus in unsere Haltungen geringer als in anderen Regionen", erklärt Dr. Stefan Kohler, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes, den Grund für das Aussetzen der Stallpflicht. Die Allgemeinverfügung, mit der die Aufstallung von Geflügel am 21. Dezember 2016 angeordnet wurde, wird ab sofort aufgehoben. "Formal gilt die Aufhebung erst am Tag nach der Veröffentlichung, fachlich spricht aber nichts dagegen, dass die Tiere ab sofort wieder freilaufen dürfen", berichtet Dr. Stefan Kohler.

Der Amtstierarzt empfiehlt dennoch, die Schutzvorrichtungen, die während der Aufstallungspflicht errichtet wurden, nicht direkt zurückzubauen. Es sei durchaus denkbar, dass während der Zeit des Vogelzuges oder bei einem Virusnachweis die Stallpflicht wieder eingeführt werden muss.

Das Veterinäramt weist zudem auch noch eindringlich darauf hin, die Bio-Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Geflügels sorgfältig aufrecht zu erhalten. Auch Hobbygeflügelhaltungen sollten nach wie vor nur vom Tierhalter betreten werden. Desinfektionsmittel für Hände und Schuhe sollte bereitstehen. Das Geflügel darf weiterhin nur dort gefüttert werden, wo Wildvögel nicht hinkommen.

Geflügelmärkte, Vogelausstellungen und ähnliche Veranstaltungen bleiben weiterhin verboten. "Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Fast täglich gehen bei uns Meldungen über neue Geflügelpestausbrüche aus Nord- und Süddeutschland ein. Die Geflügelhalter sollten alles tun, um einen Eintrag des Geflügelpestvirus zu ihren Tieren zu vermeiden", mahnt Dr. Stefan Kohler.

(wos)