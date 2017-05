Radevormwald: Kultur im Schloss Homburg und im Bauernhaus Dahl

Das Museum und Forum Schloss Homburg lädt für kommenden Sonntag, 7. Mai, ab 12 Uhr, zu einer exklusiven Mittagsführung ein. Beim "Kulturhappen" können Interessierte die aktuelle Sonderausstellung zur Kunstsammlung Oberberg kennenlernen. Noch bis 21. Mai präsentieren Künstler aus der bergischen und oberbergischen Region ihre Arbeiten in der Neuen Orangerie. Die Ausstellung zeigt Neuerwerbungen aus den Jahren 2006 bis 2013 sowie Skulpturen der Kunstsammlung Oberberg. Die Ausstellung wird ergänzt durch aktuelle Arbeiten von Künstlern früherer Erwerbsphasen.

Kunsthistorikerin Denise Trump, wissenschaftliche Volontärin auf Schloss Homburg, führt die Besucher durch die Sonderausstellung. Beim sonntäglichen "Kulturhappen" erwartet Kunstinteressierte eine spannende Mischung aus Malerei, Fotografie, Grafik und Skulptur. Dies ermöglicht einen lohnenswerten Einblick in die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst in Oberberg. Nach der Führung können sich die Teilnehmenden mit einem Glas Prosecco und einem kleinen Imbiss stärken. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 02293 910171. Der Eintritt - inklusive Führung und Imbiss beträgt zehn Euro. Kultur-Zeit in Haus Dahl "Landwirtschaft heute" Mit Bildvorträgen, Landmaschinen und Musik lädt Haus Dahl in Marienheide-Müllenbach ebenfalls für kommenden Sonntag, 7. Mai, ab 14 Uhr zum Kultur-Zeit-Sonntag ein. Zum Thema "Landwirtschaft heute" berichtet Udo Däinghaus aus Marienheide, Mitglied des Vorstands der Kreisbauernschaft Oberberg. Als praktizierender Landwirt kommt er mit jungen Kollegen aus dem Oberbergischen Land ins Gespräch. Fragen nach der Ausbildung und Perspektiven für die heutige Landwirtschaft werden Gesprächsthemen sein, heißt es in der Ankündigung. Dabei wird die originelle Werbekampagne "Wir machen" www.die-rheinischenbauern.de vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, Mitwirkende der Kampagne direkt vor Ort kennenzulernen.

Landmaschinen vor dem Haus Dahl sowie musikalische Alphornklänge mit Karl Wilhelm Kaufmann aus Nümbrecht runden die Veranstaltung in und um das Haus ab. Backvorführungen mit Verkauf von frischem Brot und Blechkuchen finden von 14 bis 17 Uhr statt, kündigt der Oberbergische Kreis an.

(rue)