Radevormwald: Kulturgemeinde Önkfeld plant ein großes Festwochenende

Das 50-jährige Bestehen der Kulturgemeinde Önkfeld stand jetzt im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Die Mitglieder berieten über den Festablauf und riefen Erinnerungen aus der langen Vereinsgeschichte auf. Die alten Fotos zeigen einen Querschnitt aus fünf Jahrzehnten. "Wir scannen sie für eine Fotoausstellung ein, die wir an unserem Jubiläumswochenende auf einem Banner zeigen möchten", sagt der Vorsitzende Jürgen Fischer. Von Sigrid Hedderich

Ein gemütliches und spannendes Festwochenende soll es werden am 30. Juni und 1. Juli zum 50. Geburtstag. Am Freitag hätten sich die Vereinsmitglieder selbst schon ein Ständchen bringen können, denn der Termin für die Hauptversammlung fiel genau aufs Gründungsdatum. Damit die Versammlung einen feierlichen Hauch bekam, präsentierte der Vorstand seinen Mitgliedern eine kleine Bildershow. Hier wurden die Vorsitzenden der 50 Jahre gezeigt, wie auch Fotos von Veranstaltungen. Mal zeigte sich die damalige "Spielschule" der Dorfgemeinschaft Önkfeld, dann die Hobby-Schauspieler der "Theatergruppe" - und auch die einst aktiven "Jugendgruppenleiter" durften nicht fehlen. "Diese Gruppen gibt es derzeit leider nicht mehr. Aber wir möchten künftig wieder mehr Jugendarbeit leisten", sagt Fischer. Es habe Zeiten gegeben, da seien diese Gruppen sehr gefragt gewesen. Fischer schwebt ein Kinderfreizeitprogramm für 2019 vor, bei dem Aktivitäten in den Sommerferien geboten werden.

Kinder und Jugendliche sollen auch am Festsamstag auf ihre Kosten kommen. Hierfür plant der Vorstand eine Vielzeit an Spielmöglichkeiten, und für die Erwachsenen ein großes Bratwurstlotto. Am Jubiläumssonntag ist ein Gottesdienst im Zelt geplant, den der Chor Serenita Önkfeld musikalisch gestalten wird. Ein offizieller Empfang von Dorfbewohnern und Gästen soll sich anschließen. "Das Fest wird mit einer großen bergischen Kaffeetafel enden", sagt Fischer und kündigt an, dass der Vorstand das langjährige Vorstandsmitglied Herbert Albert zum Ehrenmitglied ernennen möchte. "Der Festakt wird auch am Jubiläumswochenende stattfinden", sagt Fischer. Die 16 Gründungsmitglieder sollen eine Einladung zum Geburtstagsfest erhalten.

Die Neuwahlen bestätigten den Vorstand: Jürgen Fischer bleibt Vorsitzender, seine Schwester Susanne Geschäftsführerin. Beisitzerinnen sind Bettina Bäumler und Barbara Mair. Am 31. März, 19 Uhr, gibt es das Eierkippen. Nach einer Andacht wird um 20.30 Uhr das Osterfeuer in Önkfeld entfacht. Am 8. April 2019 wird erstmals eine Spielemesse stattfinden. "Es zeichnet sich ab, dass es eine Veranstaltung für Jung und Alt sein wird", sagte Fischer.

Quelle: RP