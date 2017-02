später lesen Radevormwald L 414 - Nettekoven wendet sich an Minister Groschek FOTO: Moll (Archiv) FOTO: Moll (Archiv) Teilen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven aus Remscheid, der auch Rades CDU-Kandidat für die Landtagswahl im Mai ist, hat in einem Brief an Landes-Verkehrsminister Michael Groschek die schlechte Situation im Uelfetal bei der Landstraße 414 angesprochen. Hintergrund ist eine Meldung unserer Redaktion mit Auskunft des Landesbetriebs Straßen.NRW, nach der in diesem Jahr zwar die L 412 saniert wird, die L 414 aber erst 2018 folgen soll.