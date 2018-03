Radevormwald: "Lange Nacht der Industrie" bei Kuhn und Schleuniger

Ganz besondere Einblicke bieten 15 Firmen aus Gummersbach, Radevormwald, Bergneustadt, Hückeswagen, Lindlar, Reichshof, Wiehl und Wipperfürth am Dienstag, 5. Juni, bei der dritten "Langen Nacht der Industrie". Organisiert wird sie von der IHK zu Köln und deren Industrieakzeptanz-Initiative. Besucher können dann auf nächtliche Erkundungstour gehen.

Von 16.30 bis 22.30 Uhr können nacheinander zwei Unternehmen für jeweils 100 Minuten besichtigt werden. Für Hückeswagen und Rade stehen die Touren 9 - Kuhn Edelstahlgießerei und Schleuniger (beide Rade), 10 - Schleuniger und Pflitsch sowie 11 - Pflitsch und Kuhn an. Für Wipperfürth gibt's die Tour 8 - Jokey Plastik und Voss. Ab 15 Uhr können Interessenten den Campus Gummersbach der Technischen Hochschule Köln bei einer geführten Besuchertour erkunden. "Die Teilnahme ist kostenfrei und ab 14 Jahren möglich", sagt Michael Sallmann, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Oberberg.

Wer mehr über ein Unternehmen in seiner Nachbarschaft erfahren möchte, kann sich ebenso anmelden wie Jugendliche, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind. "Besonders für Schüler und Studierende bieten sich die Touren an, um künftige Tätigkeitsfelder und Arbeitgeber live kennenzulernen", sagt Sallmann. Die Unternehmen bieten Einblicke in ihre Produkte, Fertigung und Arbeitsprozesse; Ansprechpartner aus Produktions- und Personalabteilungen stehen für Gespräche mit den Besuchern zur Verfügung. "Industrie ist spannend und begeistert", sagt IHK-Vizepräsident Michael Pfeiffer. "In den Betrieben schaffen Menschen Produkte 'made in Oberberg', die wir alle jeden Tag direkt oder indirekt nutzen." Die häufig familiengeführten mittelständischen Industrieunternehmen seien international aktiv und böten zukunftssichere und spannende Arbeitsplätze an.

Interessenten können sich online um einen der begehrten Plätze bewerben. Dabei können bis zu drei Wunschtouren zu jeweils zwei Unternehmen gewählt werden. Für Schulen ist ein besonderer Anmeldeservice eingerichtet, mit dem eine definierte Anzahl von Schülern als Gruppe auf eine Tour gebucht werden kann. Lehrer sind eingeladen, diese Touren zu begleiten. www.lange-nacht-der-industrie.de/regionen/Oberbergischer-Kreis

(büba)