Radevormwald: Laufband und Rosen um das Gartenhaus

Der Parc de Châteaubriant und der Park um die Blutbuche sind gelichtet worden. Weitere Arbeiten werden ausgeschrieben. Von Wolfgang Scholl

Mitarbeiter des Betriebshofes hatten in den vergangenen Arbeitstagen zahlreiche Termine in der Innenstadt in den beiden Parks. Sie haben als Eigenleistung der Stadt vornehmlich Bäume zurückgeschnitten, einige Bäume auch gefällt, Sträucher zurückgeschnitten und einige auch herausgenommen. Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände müssen noch einige Grabsteine versetzt werden. Zudem werden andere angehoben und neu unterlegt. Parallel gibt auf einem Nachbargrundstück ebenfalls Fällarbeiten. "Das geschieht auf einem Privatgelände, das nicht der Stadt gehört", sagt Norbert Petri, der Leiter des Betriebshofes.

Auf der städtischen Fläche sind auch einige Nadelbäume, die inzwischen in benachbarte Grundstücke hineinragten, eine geschädigte Esche und einige Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden, unter anderem ein größerer Baum an der Hohenfuhrstraße. Schwerpunkt der Arbeiten war weiterhin das Rückschneiden von Sträuchern, um den Park lichter zu gestalten.

Aktuell steht auch das Rokoko-Gartenhaus frei. Es bekommt demnächst ein Laufband aus Naturpflaster, damit zum Beispiel Hochzeitsgäste sicheren Fußes die Toilette benutzen können, berichtet Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes. Zwischen dem Gartenhaus und dem Laufband werden Strauchrosen, Lavendel und eine kleine Buchsbaumhecke gepflanzt. Verhindert werden soll so, dass das Gartenhaus als Zentrum des Parks wieder "zuwuchert". Stehen bleiben wird die Bank neben dem Gartenhaus, die als Treffpunkt seit dem Programm "Ab in die Mitte" dort steht. Aufgewertet wird der kleine Platz neben der historischen Leuchte. Um diese Leuchte wird ein Stück gepflastert, der Platz erhält sechs zum Teil aufgearbeitete Bänke und zwei kleine, gebrauchte Wippspielgeräte. Wichtig ist den Planern und der Politik, dass der Platz besser ausgeleuchtet wird. Dies gilt auch für den Weg zur Hohenfuhrstraße.

In Teilen neu gestaltet wird der Eingangsbereich an der Hohenfuhrstraße. Neben dem Gehweg zum Gartenhaus sind es an der Straße weitere Sitzmöglichkeiten vorgesehen - mit dem Rücken zur Hohenfuhrstraße. "Diese Bänke dort werden trotz des Verkehrs gut angenommen", sagt Klein. Fußgänger gehen weiter durch den Eingangsbereich zur Telegrafenstraße.

Zwischen Burg- und Hohenfuhrstraße haben die Betriebshofmitarbeiter zahlreiche Sträucher entfernt. Nach der Ausschreibung, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, soll eine Fachfirma die eigentlichen Umgestaltungsarbeiten beginnen. Die Stadt hat inzwischen auch für diesen Abschnitt die Endplanung erstellen lassen, sagt Klein.

Mittelpunkt ist und bleibt die Blutbuche. Um sie herum legen Arbeiter den Planungen zufolge groben Schotter aus und pflanzen zahlreiche kleine Buchsbäume. An der Seite zur Hohenfuhrstraße erneuern sie den Aufgang, so dass darüber auch Kinderwagen fahren können. "Die alte Mauer wird entfernt, der Park mit einer neuen Mauer abgeschlossen", sagt Klein. Neben der Mauer sollen Rosen wachsen. "Die haben sich in anderen Bereichen der Innenstadt sehr gut bewährt. Sie sind sehr zäh", sagt Klein. Besonderes Augenmerk gilt dem Wurzelwerk der Blutbuche, es soll durch die Arbeiten keine Schäden davontragen.

Zur Burgstraße hin gibt eine neue Rampe, damit der Park auch mit Rollstühlen angefahren werden kann. Rechts von der Zufahrt sind im 90-Grad-Winkel zwei neue Bänke geplant, links ist noch Platz für kleine Tische mit jeweils zwei Stühlen. Sie sollen etwa Schachspieler locken. Figuren müssten sie allerdings mitbringen.

