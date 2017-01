Radevormwald: Lehrer spielt weibliche Hauptrolle in der Oper

Manuel Anastasi ist Mitglied des Kölner Männer Gesang-Vereins. Beruflich engagiert er sich an der Hückeswagener Förderschule. Von Eva Budde-Jandt

"Zilli versteht die Welt nicht mehr: Alle schauen nur noch auf die Zuschauerzahlen, auf das Geld und lechzen nach Sensationen. Wo bleiben da Kunst und Poesie?" So beschreibt Lehrer Manuel Anastasi der Hückeswagener Erich-Kästner-Förderschule seine Rolle im Bühnenstück "Circus Colonia", das zurzeit fast täglich von der Bühnenspielgemeinschaft "Cäcilia Wolkenburg" des Kölner Männer Gesang Vereins anno 1842 (KMGV) auf die Kölner Opernbühne gebracht wird.

"Zilli", das ist der Name der weiblichen Hauptrolle und aus seiner Sicht die Verkörperung des KMGV, in dem der 35-Jährige seit 2012 Mitglied ist. Es ist ein ungewöhnliches Hobby für einen so jungen Mann, in einem Männerchor mitzusingen. Aber bereits als Kind hatte Anastasi nach eigener Aussage "immer und überall gesungen", brachte sich autodidaktisch das Klavierspielen bei. Die Aufführungen, die Divertissementchen oder mit liebevollem Kosenamen "Zillchen" genannt werden, waren ihm ebenfalls schon als Kind vertraut, denn sein Onkel singt bereits lange im KMGV mit.

Ans Mitsingen hatte er zunächst nicht gedacht, bis er 2011 bei einer groß angelegten Werbekampagne des Chors zum ersten Mal die Proben besuchte und feststellte: "Wenn ich singe, dann geht's mir gut!" Das klassische Repertoire liege ihm zwar normalerweise nicht ganz so sehr. "Aber wenn ich singe, ist es eigentlich auch egal, welches Stück es ist. Hauptsache, ich darf singen."

Genauso interpretiert er auch das 175 Jahre alte Motto des Vereins: "Durch das Schöne stets das Gute": "Das Singen ist das Gute, das mich aus meinem Alltag rausreißt. Wenn es mir besser geht, kann ich auch andere begeistern." Der recht hohe Vereinsbeitrag stört ihn da kaum: "Ich bezahle für meinen Spaß! Würde ich stattdessen ins Kino gehen, würde mich das ja auch Geld kosten." Bereits 2015 erhielt der hübsche Lehrer eine der größeren weiblichen Solorollen, dieses Jahr bekommt er nun die Hauptrolle.

Begeistert ist außer seinen Mitsängern auch sein schulisches Umfeld an der Nordstraße. "Meine Schulleiterin Renate Mohr unterstützt mich sehr", freut sich Anastasi. "Und meine Kollegin Melanie Herzhoff, die zusammen mit mir die Klassenleitung inne hat, nimmt mir während der intensiven Probenzeiten auch gern mal Arbeit ab."

Dass er nicht nur Schulleiterin und Kollegen, sondern auch den Schülern in der Vergangenheit bereits vergünstigte Karten besorgen konnte, freut nicht nur ihn, sondern auch die Schüler. "Wer hat schon sonst die Möglichkeit, sich ein so tolles Musical anzuschauen?", fragt der 18-jährige Alexander Höhn. Er ist noch immer begeistert von der Verzauberung durch das Theater. "Ich wusste, dass es mein Lehrer ist. Aber in Kostüm und Maske war er trotzdem wie eine andere Person", sagt er.

Dass der Lehrer eine Frauenrolle übernimmt, finden die Schüler keinesfalls lächerlich. Im Gegenteil. "Wir sind sehr stolz auf ihn", sagt Catalin Dumitru Burciu (18), der seinen Lehrer jetzt mit anderen Augen sehen kann. "Er war so lustig und entspannt auf der Bühne." Pascal Guarnaccia (19) hat der Vorstellungsbesuch Lust auf Theater und Gesang gemacht. "Wir wollen unseren Lehrer als Zuschauer ja auch unterstützen", sagt er.

Seine Aussage beweist, wie sehr sich der Sonderpädagoge mit den Studienfächern Deutsch und Kunst nicht nur für sein Hobby, sondern auch für seinen Beruf einsetzt. An der Erich-Kästner-Schule gehört er mit zu den verantwortlichen Lehrern, die das von Schülern betriebene schuleigene Bistro leiten. "Meine Mutter war Sonderpädagogin, mein Vater Gastronom - ich kann hier beides verbinden", sagt Anastasi.

Er findet sich als Lehrer eher anspruchsvoll, sogar streng. "Ich wünsche mir für meine Schüler, dass sie einen guten Abschluss machen und im Leben erfolgreich sein können." Obwohl der gebürtige Kölner noch in seiner Heimatstadt wohnt, schätzt er seinen bergischen Arbeitsplatz sehr. "Allein schon der Blick aus meinem Klassenzimmer auf das schöne Bergische Land", schwärmt er. Außerdem liebe er es als Künstler, die Strecke zur Arbeit über die Landstraße zu fahren und den Wandel der Jahreszeiten zu bewundern. "Diese kleinen Dinge sind mir so viel wert", sagt Manuel Anastasi - und zeigt einmal mehr, wie sehr ihm die Rolle der "Zilli" auf den Leib geschrieben ist.

