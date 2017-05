später lesen Radevormwald Leserin kritisiert, dass Müll in der Stadt oft lange liegen bleibt FOTO: dorothea krüger FOTO: dorothea krüger 2017-05-05T17:57+0200 2017-05-06T00:00+0200

An der Dietrich-Bonhoeffer-Straße werde Grünabfall einfach in das Tal und auf die städtische Grünflächen gekippt. Ein Vorschlag an das Ordnungsamt, sich doch mal per Brief an die Haushalte entlang der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu wenden, wurde nach ihren Angaben nicht aufgegriffen. Dorothee Krüger, Anwohnerin der Südstadt, beschwert sich. Von Wolfgang Scholl und Joachim Rüttgen