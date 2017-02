später lesen Radevormwald Letzter Trödel im Wartburghaus mit Kindersachen Teilen

2017-02-06T18:33+0100 2017-02-07T00:00+0100

In wenigen Wochen muss der Radevormwalder Mittagstisch das Wartburghaus der Lutherischen Kirchengemeinde verlassen. Zum letzten Mal organisieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter deshalb am kommenden Samstag, 11. Februar, einen großen Trödelmarkt, dessen Erlös für die Arbeit des Mittagstisches bestimmt ist. Von 9 bis 16 Uhr wird zum Beispiel eine große Menge Kinderspielzeug im Angebot sein, berichtet Bernd Hermann. Auch am letzten Trödeltag im Wartburghaus wird wieder eine große Cafeteria vorbereitet.