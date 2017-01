Radevormwald: Loipe in Önkfeld wird nicht offiziell freigegeben

Jetzt wird es wohl doch nichts mit dem für dieses Wochenende angekündigten Schnee. Deshalb hat sich die Tourismusbeauftragte der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Heike Ueberall, dazu entschlossen, die Langlaufloipe in Önkfeld nicht offiziell freizugeben.

"Einige Rader werden am Wochenende aber ganz sicherlich die Chance nutzen, ihre Runden zu drehen, aber wir werden die Loipe nicht offiziell freigeben", kündigte sie gestern Mittag an. Tagsüber gebe es zurzeit ja schon eher Plusgrade, so dass sich der Zustand der Loipe in den vergangenen Tagen nicht wesentlich gebessert habe. Das Wetter sei zwar schön und knackig kalt, aber es fehlen halt doch fünf bis sieben Zentimeter Schnee, um für stabile Loipenverhältnisse zu sorgen.

Gestern Mittag inspizierte Heike Ueberall den Zustand der bislang drei gespurten Loipen nochmals und verzichtete ganz bewusst darauf, die Strecken nochmals zu spuren. "Wir wollen die Strecken nicht noch schlechter machen, denn an einigen Stellen kommt schon die Grasnarbe durch", sagt sie. So langsam schmilzt die Schneeschicht, was aufgrund des schönen Wetters natürlich schade sei.

Alleine die Temperaturen würden in den kommenden Tagen darüber entscheiden, wie lange die Loipen halten. Schnee sei aber auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht, dafür aber wohl wieder sinkende Temperaturen.

(rue)