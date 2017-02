Radevormwald: Macht Radevormwald gewalttätig?

21-Jähriger vor Gericht, nachdem er betrunken zwei Schülerinnen schlug. Seine Heimatstadt mache ihn aggressiv, behauptet der Angeklagte. Der Richter verurteilte ihn zu 800 Euro Geldstrafe. Von Brigitte Neuschäfer

Kann es denn wirklich sein, dass Radevormwald aus netten jungen Leuten brutale Bösewichte macht? Zumindest ein gebürtiger Rader scheint es so zu sehen. Als Angeklagter vor dem Amtsgericht Wipperfürth beteuerte er jetzt, eigentlich ein feiner Kerl zu sein. Nur, wenn er mit "Kollegen" in Radevormwald unterwegs sei, womöglich auch noch Alkohol trinke, laufe alles schief: "In der Stadt und betrunken bin ich nicht ich selbst. Wer in Rade rumhängt, hat Stress."

"Stress" hatte es auch in einer Nacht im vorigen Juli gegeben, um die es nun im Prozess ging. Nicht die Stadt an sich, sondern der 21-Jährige selbst war schuld daran, dass damals die Situation auf dem Schlossmacherplatz eskalierte: Mit Freunden war er betrunken durch die Innenstadt gezogen und dann auf dem Platz auf zwei junge Frauen getroffen. Aus einem Gespräch entwickelte sich ein Streit, schließlich schlug der 21-Jährige zu, trat die Mädchen auch. Die Schülerinnen erlitten schmerzhafte Prellungen. Die juristische Folge war nun das Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Er wolle gar nicht lange herumreden, sondern gestehe seine Schuld ein, sagte der junge Angeklagte gleich zu Beginn. Er wisse aber selbst nicht, warum er seinerzeit so aggressiv geworden sei. "Ich war extrem betrunken und kann heute nicht mehr verstehen, was da passiert ist." Jedenfalls sei es das Schlimmste gewesen, was er jemals gemacht habe - "dabei würde ich normalerweise nie die Hand gegen eine Frau erheben". Schließlich lebe er bei seiner Mutter, die seine engste Bezugsperson sei. Deshalb respektiere er Frauen, sei auch noch nie gewalttätig gegenüber seiner Freundin geworden.

Und wieder kam er zu dem Fazit: "Das liegt an Rade und am Alkohol. Wenn ich bei meiner Schwester in Köln bin, passiert sowas nie. Da sind die Leute anders drauf."

Jedenfalls habe er für sich "mit Radevormwald abgeschlossen". Allerdings lebt er weiterhin in der Stadt und hat dort auch eine Ausbildung begonnen. "Meine Freizeit verbringe ich aber fast nur noch in Köln", versicherte er. Der Richter hielt dagegen: Nicht die Stadt sei das Problem, sondern die eigene Aggressivität. Wenn die vom Alkohol angestachelt werde, sei der Verzicht darauf das Mittel der Wahl. Der 21-Jährige zeigte Einsicht. Er werde eine Suchtberatung aufsuchen und generell sein Leben ändern: "Ich hab' schon viel Mist gemacht, aber damit ist Schluss. Ich habe jetzt gute Pläne für meinen späteren Beruf und mein Leben."

Ganz Schluss ist für ihn mit der Vergangenheitsbewältigung allerdings noch nicht. Laut Staatsanwalt laufen weitere Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen. Auch dabei geht es um Körperverletzung. Deswegen hatte der Rader vor Jahren auch schon vor dem Jugendrichter gestanden und in der Folge an einem Anti-Aggressions-Training teilgenommen. Weil das schon länger zurückliegt, ist die Jugendstrafe inzwischen aus dem Vorstrafen-Register gelöscht. Deswegen spielte sie auch jetzt im Prozess juristisch keine Rolle.

Entsprechend des Antrages des Vertreters der Staatsanwaltschaft verurteilte der Richter den Azubi, der sich noch im Gericht bei den als Zeuginnen geladenen Schülerinnen entschuldigte, zu 800 Euro Geldstrafe (80 Tagessätze zu zehn Euro). Deutlich machte er dem jungen Mann, dass er sich nun wirklich nichts mehr an Gewalttaten leisten kann. Beim nächsten Mal drohe ihm Gefängnis.

