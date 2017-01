später lesen Radevormwald Malteser und Weitblick wollen Ehrenamtler mehr unterstützen FOTO: moll (archiv) FOTO: moll (archiv) Teilen

Twittern





2017-01-15T16:27+0100 2017-01-16T00:00+0100

Die Infoveranstaltung "Wegbegleiter für Flüchtlinge" am Samstagvormittag war schlecht besucht. Der Einladung der Ehrenamtsinitiative "Weitblick" um Standortlotse Horst Kirschsieper und dem Malteser-Hilfsdienst Engelskirchen war nur ein Ehepaar gefolgt, das bereits seit Herbst 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätig ist. Zusammen mit den Maltesern des Kreises hat Weitblick bereits im vergangenen Jahr erste Schritte in der Integration von Flüchtlingen in Radevormwald unternommen. "Wir haben einen Erste-Hilfe-Kursus organisiert, an dem 15 Flüchtlinge teilgenommen haben. Das war eine positive Erfahrung", sagte Martina Orichel, Koordinatorin fürs Ehrenamt bei den Maltesern. "In Radevormwald werden wir versuchen, einen Erste-Hilfe-Kursus pro Quartal anzubieten", sagte Kirschsieper. In Kooperation wollten die beiden am Samstag mit Ehrenamtlern über ihre Arbeit sprechen, ihre Sorgen und Anliegen aufnehmen und neue Konzepte entwickeln. "Wir können Ehrenamtlichen eine vielfältige Unterstützung anbieten. Zum Beispiel in Form von Schulungen oder die Einbindung in Freizeitangebote. Eine finanzielle Unterstützung ist auch möglich", sagte Kirschsieper. Martina Orichel ist es wichtig, dass ebenso Integrationsmöglichkeiten von Flüchtlingen in den Malteser Hilfsdienst bestehen. Kirschsieper will diese Angebote für Rade nutzen und hat bereits erste Konzepte für die weitere Integrationsarbeit entwickelt. "Dabei geht es um Fortbildung und Freizeitangebote für Ehrenamtler und Flüchtlinge. Beide Parteien sollen unterstützt werden", sagte er. Inhaltlich will er die Konzepte allerdings erst vorstellen, wenn sie abgesichert sind. Von Flora Treiber