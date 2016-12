Serie Der Blick Nach Westfalen (1): Mekka für Wintersportler und Radfahrer

Vier Kommunen aus dem Westfälischen grenzen an Radevormwald. Wir stellen sie in einer kleinen Serie vor. Für aktive und sportliche Freizeitgestaltung ist Halver als erste Stadt im Sauerland die richtige Stadt. Dort können Besucher auch Ski fahren. Von Flora Treiber

Halver Die Stadt Halver wird im Winter zur ersten Anlaufstelle für viele Wintersportler, denn der Skilift um den Collenberg ist einer der wenigen in der Nähe des Bergischen Landes. Der Skiclub Halver öffnet die Piste bei guter Schneelage Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr. Kinder, die kein Ski fahren können, haben die Möglichkeit, die ersten Erfahrungen in der Kinder-Ski-Schule zu sammeln oder sich auf der benachbarten Schlittenwiese auszutoben.

Auf der anderen Seite der Landstraße 528 ist außerdem der direkte Einstieg in gut gespurte Langlaufloipen möglich. Beliebt ist in Halver seit einigen Jahren außerdem fürs Snowkiten. Für diesen Sport braucht man nur Schnee und eine sanfte Brise. Bei viel Betrieb ist an der Skipiste auch für warme Getränke und Snacks gesorgt. "Unser kleines Ski-Gebiet ist gut ausgestattet und ein echter Tipp für Besucher aus dem Bergischen", sagt Tourismus-Experte Kai Hellmann.

Wenn in Halver kein Schnee fällt, gibt es die Möglichkeit, sich auf Radwegen rund um die Stadt zu verausgaben. Die beliebteste Route ist 25 Kilometer lang, fordert neue Radfahrer heraus und startet an der Heesfelder Mühle, zu der man über die B 229 gelangt. Von der Mühle geht es bergab zum Heesfelder Hammer. Auf der Straße in Richtung Schalksmühle gelangt man auf die alte Bahntrasse. Dort geht es hinab zu den Herpiner Teichen, vorbei an dem Waldfreibad Herpine und über die Remscheider Straße in Richtung Stadtzentrum.

Wer auf der alten Bahntrasse weiterfährt, die in der Falkenstraße mündet, kommt am Heimatmuseum vorbei. Dort kann man in einem landwirtschaftlichen Raum bäuerliche Traditionen der Stadt und die Herstellung von regionalen Produkten kennenlernen. Schulmöbel aus der Zeit um 1900 und bekannte Persönlichkeiten werden in den anderen Räumen des Museums vorgestellt. Das Museum an der Von-Vincke-Straße öffnet dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und an Sonntagen zwischen 10.30 und 12 Uhr.

Falls Aktivitäten an der frischen Luft nicht möglich sind, steht die Schwimmhalle der Stadt zur Verfügung. Der Tauchsport hat in Halver eine große Bedeutung. Gleich zwei Schulen kümmern sich um die Ausbildung von Tauchern.

Der Veranstaltungskalender für 2017 ist prall gefüllt und wird am 14. Januar im Anne-Frank-Gymnasium mit einer Kinderlieder-Revue des Theaters Wundertüte eröffnet. In der Heesfelder Mühle, einem romantischen Ort direkt am Wasser, spielt die Marionettenbühne Mummenschwanz am 29. Januar um 15 Uhr "Der selbstsüchtige Riese".

Für die 16.000 Einwohner versucht das Kulturamt der Stadt Jahr für Jahr ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen, das die permanenten Sport- und Freizeitangebote ergänzt. Ein relativ junges Freizeitangebot der Stadt ist der Kletterwald. "Hier können sich Familien den ganzen Tag vergnügen und an ihre Grenzen gehen", sagt Hellmann. Sobald die Winterpause im Mai endet, ist die Herpine, das große Freizeitbad, das wichtigste Ausflugs-Ziel in Halver.

Quelle: RP