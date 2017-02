später lesen Radevormwald Mildes Urteil, aber auch der Besitz "weicher" Drogen ist strafbar 2017-02-15T17:51+0100 2017-02-16T00:00+0100

In manchen europäischen Nachbarländern wie zum Beispiel den Niederlanden sieht's anders aus - in Deutschland ist es aber entgegen anders lautenden Gerüchten Gesetz: Auch, wer Drogen nur in kleinen Mengen und für den eigenen Konsum besitzt, ohne selbst damit zu handeln, macht sich strafbar. Von Brigitte Neuschäfer