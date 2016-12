Radevormwald: Mitarbeiter im Rathaus gedenken der Opfer in Berlin

Die Mitarbeiter im Rathaus kamen gestern zu einer Schweigeminute und einer Andacht für die Opfer des Terroranschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zusammen. Bürgermeister Johannes Mans hatte eingeladen. Von Joachim Rüttgen

"Es gibt Momente, da ist einem nicht zum Reden zumute. Wo man am liebsten den Mund hält, weil Worte ausgehen und man empfindet, dass viele Worte niemandem helfen. So ein Augenblick ist jetzt. Schweigen ist das Angemessenste. Schweigen ist Ausdruck der Fassungslosigkeit. Wir sind fassungslos. Und spüren dann doch auch, dass es wohltuend ist, den Gefühlen eine Sprache zu geben", sagte Pfarrer Dr. Dieter Jeschke von der Reformierten Kirchengemeinde.

Noch vor anderthalb Wochen sei er mit seiner Frau über den Rader Weihnachtsmarkt geschlendert und habe gespürt, wie die Freude wuchs. "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen" laute die Weihnachtsbotschaft. "Auch ein Weihnachtsmarkt ist ein Ort, wo wir das Leben feiern, wo wir der Sehnsucht nach dem Frieden auf Erden eine stimmungsvolle Gestalt geben. In Berlin wurde versucht, das Sehnsuchtsbild des Friedens zu zerreißen. Wenn es eine religiöse Motivation gab, dann wurde die Weihnachtsbotschaft auf teuflische Weise pervertiert", sagte Jeschke. Nicht die Gottesehre und der Frieden seien in einem Atemzug genannt worden, sondern eine sogenannte Gottesehre und kaltblütiger Mord, zwölf Tote, zahlreiche in Lebensgefahr Schwebende, Schwerverletzte und Unzählbare seelisch Verletzte und Traumatisierte.

Nun hätten die Menschen die Sorge, dass viele Flüchtlinge, die wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat zu uns geflohen sind, ausbaden müssen, was einige wenige Wirrköpfe mit teuflischer Energie auszuüben bereit sind. "Ich habe Vertrauen, dass die Verantwortlichen in Politik, Ermittlungsbehörden und Exekutive die notwendigen Schritte unternehmen", sagte Jeschke.

Aber nun denke man vor allem an die Opfer und ihre Angehörigen: solidarisch, fassungslos, aber auch getragen durch die Weihnachtsbotschaft. Gottesehre und irdischer Friede gehören für Jeschke untrennbar zusammen. "Gerade angesichts von denjenigen, in deren Wirrsinn menschliches Leben nicht mehr bedeutet wie eine Wegwerfware, brauchen wir die Solidarität derer, die weihnachtlich denken, sagen und handeln: Weil Leben kostbar ist, feiern wir das Leben und hören auch nicht auf damit", sagte er.

Quelle: RP