Radevormwald: Mitsubishi Space Star geht an die Nummer 70.693

Auch in diesem Jahr war der Hauptgewinn der großen Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft "Rade lebt" ein Auto. Die Aktion ist ein Dankeschön der Mitglieder von "Rade lebt" an ihre treuen Kunden im Weihnachtsgeschäft. Etwa 117.000 Lose sind in den vergangenen Wochen an die Kunden ausgegeben worden.

Der Mitsubishi Space Star 2.0 aus dem Autohaus Harnischmacher fällt an die Nummer 70.693. Ausgegeben worden ist das Los von Möbel Schaub. Gezogen haben Renée Harnischmacher (Tochter, Autohaus), Kornelia Mans (Ehefrau des Bürgermeisters), Uschi Mahler (Stellvertretende Landrätin), Christina Dargel (Wupper-Apotheke) und Christiane Stein-Hausmann (Stadtbücherei). Die Gewinnnummern der Hauptpreise wurden gestern Abend um 19 Uhr gezogen. Die Hauptpreise zwei und drei über Einkaufsgutscheine in Höhe von 1000 Euro und 500 Euro gehen an die Lose mit den Nummern 52.377 und 114.883. Dazu kommen weitere Gewinne in Form von Einkaufsgutscheinen in Höhe von zehn bis 100 Euro. Seit dem Martins-Sonntag am 6. November sind die insgesamt 117.000 Lose von 54 teilnehmenden Gewerbetreibenden, Einzelhändlern, Dienstleistern und Handwerkern an Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner verteilt worden, berichtet Elisabeth Rübsam vom Arbeitskreis Weihnachtsverlosung.

Die Ausgabemenge der Lose und die Kaufsumme pro Los lag wie vorher angekündigt jeweils im Ermessen der Geschäfte. Die Aktion lief bis gestern Abend vor der Hauptziehung um 18.30 Uhr. Bereits am 24. November und 9. Dezember hatte die Werbegemeinschaft zwei Zwischenziehungen organisiert, alle Lose hatten aber bis zur Hauptziehung ihre Gültigkeit.

Die Gewinnausgabe erfolgt ab dem 3. Januar in den Geschäftsräumen der Raiffeisenbank Radevormwald (Volksbank Oberberg eG) am Schlossmacherplatz zu deren Geschäftszeiten. Dort sind gestern vom Vorstand der Werbegemeinschaft unter der Leitung von Marcus Strunk, Elisabeth und Bruno Hofmann auch die weiteren Gewinne gezogen worden. Anschließend beteiligte sich der Vorstand bis zur Ziehung der drei Hauptpreise am Finale des Jubiläumsprogramms "700 Jahre Radevormwald".

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rade-lebt.de

(wos)