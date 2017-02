Radevormwald: Mittagstisch darf bis Ende April bleiben

Diese erfreuliche Nachricht gab es für das Organisationsteam, bevor am Samstag im Wartburghaus der letzte Trödelmarkt über die Bühne ging. Das Helferteam nimmt langsam Abschied von den vertrauten Räumlichkeiten. Von Flora Treiber

Die erfreuliche Nachricht kam Freitag am späten Nachmittag: Der Rader Mittagstisch darf bis Ende April im Wartburghaus bleiben und bis zum Umzug in das ehemalige "Comeback" seine Arbeit an altbekannter Stelle fortsetzen. Eigentlich war der Auszug aus den Räumlichkeiten der lutherischen Kirche für Ende Februar angesetzt. "Wir haben alle gebangt. Freitag ist die Entscheidung dann aber doch gefallen und gut für uns ausgegangen", sagte Bernd Hermann. Er gehört zum festen Organisationsteam des Mittagstisches und kümmert sich auch um die regelmäßigen Trödelmärkte. Die finden seit weit über zehn Jahren an der Andreasstraße statt und sind eine wichtige Einnahmequelle für die Stiftung des Mittagstisches. Im Keller des Wartburghauses bewahrt der Mittagstisch den gespendeten Trödel auf, um ihn dann für einen guten Zweck zu verkaufen. Der Trödelmarkt am Samstag war der letzte, der im Wartburghaus stattfand. Damit geht eine Ära zu Ende. "Unser Trödel ist wichtige Anlaufstelle für Bedürftige, aber auch für diejenigen, die gerne ein Schnäppchen machen. Dieses Erlebnis ist natürlich mit den Räumlichkeiten verknüpft", sagt Hermann.

Veronika Klophaus ist seit mehr als zehn Jahren für die Sortierung des gespendeten Trödels zuständig. Dank ihr waren die Kellerräume in den vergangenen Jahren immer übersichtlich nach Kategorien sortiert. Auch ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen. "Dass wir jetzt doch bis April bleiben können, ist toll. Das wird uns auch dabei helfen, den Umzug vorzubereiten." Nach dem Trödel am Samstag war der Keller bis auf die Kleiderkammer leer. "Wir sind froh, dass wir den Keller leer haben. Der Trödel geht aber dann an dem neuen Standort am Schlossmacherplatz weiter", sagte Klophaus. Sie hat ihre gesamte Familie mit in die Arbeit eingespannt. "Wenn Hilfe gebraucht wird, helfen meine Kinder und ich mit. Es ist ein gutes Gefühl, und zu trödeln macht natürlich immer Spaß", sagte Claudia Heilmann, die Tochter von Veronika Klophaus.

Der Abschied vom Wartburghaus wird auch Anne Renzmann schwerfallen. Sie hilft seit 20 Jahren beim Mittagstisch und hat die Anfänge des Trödels miterlebt. "Ich bin seit der Gründung dabei und kann mir nicht vorstellen, in ein paar Monaten an einen anderen Ort zu gehen. Ich bin aber froh, dass es weitergeht", sagte die 81-Jährige. Zeit und Kraft für Bedürftige zu opfern, ist für sie selbstverständlich. "Wenn es mir gut geht und ich es mir körperlich zutraue, komme ich immer noch gerne, und daran wird sich nichts ändern." Sie erinnert sich gut an die ersten Trödelmärkte, bei denen es kaum Besucher gab. "Damals mussten wir die Leute beinahe überreden. Dann wurde es immer mehr, heute können wir uns vor Anfragen nicht retten." Das sei aber auch ein gutes Barometer dafür, dass in Rade die Armut gestiegen sei.

Bernd Hermann und sein Team blicken nach dem letzten Flohmarkt im Wartburghaus jetzt zuversichtlich auf die nächsten Monate. Ein Abschiedsfest wird es im Wartburghaus nicht geben. "Wir lassen uns aber etwas einfallen, wenn wir uns am Schlossmacherplatz eingerichtet haben", sagte Hermann. Bis zum Umzug hat der Mittagstisch wie gewohnt jeden Dienstag ab 10.30 Uhr geöffnet.

