Radevormwald: "Mittagstisch" und "aktiv55plus" ziehen wohl zum Schlossmacherplatz

Die räumliche Zukunft der großen Aktion "Radevormwalder Mittagstisch" scheint gesichert. Dem Vernehmen nach wird es in der vierten Januarwoche einen Besichtigungstermin in den Räumen des heutigen "Comeback" am Schlossmacherplatz geben. Mit dabei sein werden auch Vertreter des Trägervereins "aktiv55plus". Der Vereinsvorstand sucht seit einigen Monaten neue Räume, seit das "Ambulante Ökumenische Hospiz" bekannt gegeben hatte, dass die Vereinsräume von der Grabenstraße an die Kaiserstraße verlegt werden. Während für den Mittagstisch die Räume im Erdgeschoss und im Keller interessant sein könnten, wäre im Obergeschoss ausreichend Platz für den Trägerverein.