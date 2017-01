Radevormwald: Monsignore Assmann ins Kölner Domkapitel berufen

Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat den Radevormwalder Monsignore Guido Assmann, zurzeit Kreisdechant im Rhein-Kreis Neuss, zum nichtresidierenden Domkapitular ernannt. Die Amtseinführung erfolgt am Sonntag, 2. April, 10 Uhr, in der Heiligen Messe im Kölner Dom.

"Dem Domkapitel obliegt die würdige Gestaltung der Domgottesdienste, der Erhalt des Domes und die Verwaltung seines Vermögens sowie die Wahl eines neuen Erzbischofs bei Vakanz des Bischofsstuhls", teilt Assmann mit.

Er wurde 1964 in Rade geboren. Dort engagierte er sich in St. Marien. Der damalige Rader Pfarrer Paul Woelki entdeckte und förderte seinen Wunsch, Priester zu werden. Nach der Schulzeit in der Katholischen Grundschule Blumenstraße und dem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium studierte Assmann in Bonn und Freiburg. 1989 erfolgte die Diakonenweihe, am 1. Juni 1990 wurde er zum Priester geweiht. Viele Radevormwalder waren damals im Kölner Dom dabei und feierten Pfingsten in St. Marien die Primiz, die erste Heilige Messe des Neupriesters.

"Ich habe immer noch guten Kontakt nach Rade, weil meine Mutter sowie gute Freunde dort wohnen. Die Familie meines Bruders lebt an der Bever-Talsperre", sagt Assmann. Im Sommer 2015 feierte er sein Silbernes Priesterjubiläum in Rade. "In Rade habe ich meine Liebe zu Gott und seiner Kirche kennengelernt. Dafür bin ich sehr dankbar", sagt der neu ernannte Domkapitular, den Papst Benedikt XVI. 2005 zum "Kaplan Seiner Heiligkeit" mit dem Titel Monsignore ernannte.

Dem Kölner Domkapitel gehören zehn residierende und vier nichtresidierende Domkapitulare an. Zu den residierenden Domkapitularen zählen Dompropst und Domdechant, die nichtresidierenden Kapitulare sind Dechanten aus dem Erzbistum, Professoren der Bonner Katholisch-Theologischen Fakultät oder andere diözesane Amtsträger, die bei einer Erzbischofswahl zum zwölfköpfigen Kapitel hinzutreten.

