Ansichtssache: Mutige und wichtige Entscheidung der Sekundarschule

Ansichtssache 2018-03-23T15:26+0100 2018-03-24T00:00+0100

"Malala Yousafzei Sekundarschule Radevormwald" - so oder so ähnlich könnte sich die neue Schule in Zukunft nennen. Wenn die Politik zustimmt. Das sollte sie tun, um so ein wichtiges Zeichen setzen. Von Joachim Rüttgen