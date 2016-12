Radevormwald: Nach der City die "Weststadt" erneuern

Bis zum September soll beim Land NRW über Politik und Verwaltung ein Nachfolge-Förderantrag für weitere Teile der Innenstadt gestellt werden. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 50 Millionen Euro. Motor ist das Citymanagement. Von Wolfgang Scholl

Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und Citymanagementverein planen einen großen Wurf: In Verbindung mit Immobilieneigentümern und einheimischen sowie externen Investoren sollen weitere Teile der Rader Innenstadt für die nächsten Jahrzehnte vorbereitet werden - zur Förderung der Stadt als Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnstandort.

Als Projekt "Weststadt" könnte die Fläche einen Bereich vom Busbahnhof bis zur Südstadtkreuzung umfassen. Bei einem Förderantrag noch in diesem Jahr könnten Mittel des Landes ab dem Jahr 2018 fließen. Das Gesamtinvestitionsvolumen könnte nach erster Abfrage bei möglichen Investoren bei etwa 50 Millionen Euro liegen. "Wir wollen natürlich auch die Bürger wieder mit einbeziehen", sagen alle Akteure und meinen damit Bürgerwerkstätten.

Sehr wichtig war für eine Delegation um Bürgermeister Johannes Mans, Frank Nipken als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Dr. Martin Ottenstreuer (Vorsitzender Citymanagementverein) und Citymanager Dr. Siegbert Panteleit ein Gespräch in Düsseldorf beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr mit Ministerialdirigent Karl Jasper. Der hatte vor einiger Zeit auch einen Bauabschnitt des ersten Umbaus der Innenstadt an der Kaiserstraße und am Schlossmacherplatz eröffnet. "In Düsseldorf hat man uns mit offenen Armen empfangen und sehr stark ermutigt, einen Förderantrag zu stellen", sagt Ottenstreuer. Imponiert habe in Düsseldorf, dass die Stadt die Bereitschaft von Privatinvestoren und -akteuren dokumentieren konnte. Diese hatte Panteleit in den vergangenen Monaten detailliert erarbeitet und abgefragt.

Positiv bewertet wurden laut Mans die neuen Impulse für die Stadt, aber auch die Vorbildfunktion eines solchen Projektes "Weststadt" für andere Kommunen. Die Politik hatte zuletzt mit einem einstimmig im Stadtrat entschiedenen Planungsauftrag ein zusätzliches erstes Zeichen gesetzt.

Stadt, WFG und Cityverein wollen bei diesem Projekt sehr eng mit den Bürgern als Investoren zusammenarbeiten. Ein Zeichen gesetzt haben WFG und Verein, in dem das Büro des Citymanagers an die Hohenfuhrstraße zur WFG verlegt worden ist. "Wir haben uns bei unserer Arbeit in den vergangenen Monaten ganz intensiv mit möglichen Planungen befasst. Wir sehen die Hauptaufgabe des Citymanagementvereins in der Erweiterung, Stabilisierung und Planung der Stadt", sagen Ottenstreuer und Panteleit. Deshalb habe man zuletzt von dem Verein auch wenig in der Öffentlichkeit gehört.

Mit dem Umbau der Innenstadt sei mit Armin Hinz (Contec) ein erster Investor für die Schlossmacher Galerie gewonnen worden. "Jetzt müssen wir weitermachen und uns auch um andere Bereiche kümmern", sagt Ottenstreuer. Die jetzigen Akteure stimmt ebenfalls positiv, dass neben dem Ministerium auch die Bezirksregierung dem Projekt bereits positiv gegenübersteht.

Wenn es 2018 einen Startschuss gibt, könnte das Projekt mit detaillierter Planung und Ausführung bis etwa zum Jahr 2025 dauern. Bei der 2009/2010 gestarteten Planung und Umsetzung des ersten Innenstadtumbaus werden 2017 die letzten beiden Projekte (Parc de Châteaubriant) und Park an der Burgstraße in Angriff genommen.

