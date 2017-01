Radevormwald: Neuer Architekt für das Technische Bauamt

Der 43-jährige Marco Raabe verstärkt seit dem 2. Januar das Team der Gebäudewirtschaft im Radevormwalder Rathaus. Von Wolfgang Scholl

Die Stadtverwaltung hat für die kommenden Monate zahlreiche Bauprojekte in der Planung. Bei der Umsetzung helfen soll seit Januar der 43-jährige Marco Raabe. Der seit vier Jahren in Rade wohnende Architekt war in den vergangenen zehn Jahren beim von der Stadt Wuppertal ausgelagerten Eigenbetrieb für Gebäudemanagement beschäftigt.

Spannend sieht er die Arbeit in Rade an, weil er nicht nur ein Projekt begleiten, sondern ganzheitlich arbeiten wird, in dem er mehrere Projekte initiiert, betreut und zu Ende führt. Die Stelle von Raabe ist dem Bereich Gebäudewirtschaft im Technischen Bauamt von Leiter Ulrich Dippel angegliedert. Raabe hat die Stelle von Architekt Michael Faubel übernommen, der im September in das Bauaufsichtsamt gewechselt ist. Zu den ersten Aufgaben des 43-Jährigen werden der Umbau von Teilen des Hauptschulgebäudes zur Sekundarschule gehören, der Anbau der Kita in Dahlerau, der geplante Bau der Kita unter der Grundschule Stadt an der Carl-Diem-Straße und die weitere Sanierung des städtischen Gebäudeanteils von Wülfing. Bürgermeister Johannes Mans hatte auch die Erarbeitung eines städtischen Gebäudegesamtkonzeptes mit zum Aufgabenbereich deklariert.

Bei diesen zahlreichen Aufgaben wird der neue städtische Architekt nicht alle Pläne erarbeiten können, eine seiner Aufgaben wird es sein, die extern beauftragten Planer oder Bauausführenden zu begleiten und auch zu kontrollieren. "Wenn zahlreiche Projekte parallel laufen, müssen wir uns externer Projektbegleiter bedienen. Wir können mit unserem kleinen Team nicht alles alleine schaffen", sagt Dippel. Zu den ersten Gesprächspartnern gehört für Raabe die Absprache mit dem neuen Schulamtsleiter Michael Dummer. Mit ihm und Rechnungsprüferin Sandra Hilverkus sollen die Schul- und Kitaprojekte abgesprochen werden. "Die Priorisierung werden wir in den nächsten Tagen festlegen", sagt Dippel. Beide bezeichnen die Zeit in der Stadt als spannend, "weil viel bewegt wird".

Zeigen wird sich in nächster Zeit auch, ob es, wie von Bürgermeister Johannes Mans angekündigt, in den Bereichen Gebäudewirtschaft und Betriebshof weitere Veränderungen und Neustrukturierung von Aufgaben geben wird. "Meine Aufgabe ist es, sich in diesen Tagen erst einmal einen Überblick zu verschaffen und die laufenden Projekte zu bearbeiten", sagt Marco Raabe. Danach werde sich dann die genaue Aufgabenstruktur ergeben.

Quelle: RP