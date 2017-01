Radevormwald: Neuer Schulamtsleiter nach 30 Tagen

Michael Dummer wechselt bereits zum 1. Februar auf eigenen Wunsch wieder nach Düsseldorf. Im Landesrechnungshof erhält er seine alte Stelle. Jürgen Funke vom Ordnungsamt wird seine Aufgabe interimsweise übernehmen. Von Wolfgang Scholl

Im Rathaus gibt es ein weiteres Stühlerücken. Nach etwas mehr als vier Wochen endet die Amtszeit von Michael Dummer als Verantwortlicher der Stadt für die Schulen und Kindertagesstätten am kommenden Dienstag. Ab Mittwoch ist Dummer wieder an seiner alten Stelle im Landesrechnungshof als Prüfer tätig. Zu den Gründen seiner erneuten, schnellen und plötzlichen Veränderung sagte Dummer gestern, dass "es nicht passte".

Von der Arbeitsweise in einem Amt einer Stadtverwaltung habe er andere Vorstellungen gehabt. "Das hatte ich ein Stück weit nicht auf dem Schirm." Michael Dummer war bisher in der Finanzverwaltung und im Rechnungshof immer in Landesbehörden tätig. "Es gilt dann, ehrlich zu sich selbst und anderen zu sein und zeitnah schwierige Entscheidungen zu treffen."

Beim Versetzungsbegehren hat die Stadt Dummer keine Steine in den Weg gelegt, in Düsseldorf ist der in Rade Wohnende 46-Jährige wieder an seine alte Stelle zurückgekehrt. Im Vorfeld des Wechsels nach Radevormwald hatte er sein Ratsmandat abgeben müssen, da städtische Bedienstete mit ihrer Einstellung nicht mehr in der Kommunalpolitik der Anstellungskommune mit Mandat tätig sein dürfen. "Ob ich wieder in die SPD-Fraktion eintreten werde, das weiß ich noch nicht", sagte Dummer. Dafür sei es noch zu früh. Er habe noch mit keinem in der alten Fraktion darüber gesprochen, auch nicht mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Stark.

Bürgermeister Johannes Mans zeigte sich gestern enttäuscht von der Entwicklung, weil er menschlich und fachlich einiges von dem jetzt wieder ausscheidenden Schulamtsleiter halte. "Ich bin weiter überzeugt, dass er gut bei uns reingepasst hätte. Aber so machte es wohl keinen Sinn. Da mussten wir dann einen anderen Weg finden", sagte der Bürgermeister. Er sieht den Zeitpunkt der Demission von Michael Dummer als sehr unglücklich an, da in drei Wochen die Anmeldungen für die beiden weiterführenden Schulen anstehen. Besonders auf die Anmeldungen für den zweiten Jahrgang der Sekundarschule wird in der Stadt mit Spannung gewartet. Mans hat das Thema deshalb wieder zur Chefsache gemacht und wird den jetzt eingesetzten Jürgen Funke und dessen Team in den nächsten Tagen mit Rat und Tat unterstützen. Funke (49) wohnt in Hückeswagen und ist seit September 2015 bei der Stadtverwaltung. Nach seiner Ausbildung in Wipperfürth (1986 bis 1989) war er bis zu seinem Wechsel bei der Stadt Köln tätig in den Bereichen Bauaufsicht und Ausländeramt. In Rade hat sich Funke mit allen Fragen der Gefahrenabwehr und Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren befasst.

Die interimsmäßige Leitung des Schulamtes sieht er als Chance, beruflich einen Schritt nach vorne zu machen. "Ich weiß, dass das für mich ein neues Terrain ist, aber ich finde es spannend, sich um Themen mit Kindern und Schülern kümmern zu können", sagt Funke - wohlwissend, dass er in nächster Zeit wieder einiges lernen muss.

