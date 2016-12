Radevormwald: Oberbergs Polizei wird zu Silvester wieder verstärkt

Die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen hat für die kommende Silvesternacht von Samstag auf Sonntag für die große Nachbarstadt Köln nach den schlimmen Vorkommnissen des vergangenen Jahres ein neues Einsatzkonzept mit zahlreichen weiteren Polizeikräften aus dem gesamten Land aufgestellt. "Auf die Stärke der in der Silvesternacht im Oberbergischen Kreis tätigen Einsatzkräfte hat diese Entscheidung des Landes aber keinen Einfluss", sagt Michael Tietze, Polizeisprecher des Oberbergischen Kreises. Von Wolfgang Scholl

Die Oberberger müssen wie andere Kreispolizeibehörden des Landes auch regelmäßig Einsatzkräfte für eine Alarm-Einsatzhundertschaft zur Verfügung stellen. Diese Beamten werden unter anderem für Sondereinsätze und auch für Risikospiele in der Fußball-Bundesliga eingesetzt. "Für die Silvesternacht in Köln ist eine Beteiligung der Hundertschaft mit oberbergischen Beamten aber nicht vorgesehen", sagt Tietze. Die oberbergische Polizei werde mit einem ausreichenden Einsatzkontingent in der Silvesternacht tätig sein. Also müssten auch die Bürger in Radevormwald in der Nacht des Jahreswechsels mit Kontrollen durch Polizeibeamte rechnen. Angekündigt werden zum Beispiel größere Alkoholkontrollen bis zum frühen Morgen.

"Die Polizei Oberberg wird in ihren Kommunen im Kreis auf jeden Fall präsent sein", kündigt Michael Tietze an und ergänzt, "unsere Einsatzleitung hat sogar beschlossen, die Anzahl der Beamten für den Einsatz an Silvester in diesem Jahr zu erhöhen."

Diese Vorsichtsmaßnahme ist in der Kreisstadt Gummersbach wegen eines vermuteten erhöhten Einsatzaufkommens über den Jahreswechsel beschlossen worden.

"Der Oberbergische Kreis ist aber zu Silvester mit Polizeibeamten auf der Straße bisher immer recht gut vertreten", sagt der Polizeisprecher.

Quelle: RP