Radevormwald: Organist erläutert das Besondere der Orgel

Ein Konzert mit Klängen aus Frankreich wurde am Sonntag in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße geboten. Dr. Wieland Meinhold nahm an der Orgel Platz, nachdem er den Gästen zuvor das Kircheninstrument vorgestellt hatte. Von Sigrid Hedderich