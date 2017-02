Radevormwald: Pfarrer fordert Präses für Kolpingsfamilie

Marc D. Klein ist unglücklich über den Verlauf der Jahresversammlung am Samstag. In deren Verlauf entschieden die Mitglieder, künftig auf einen geistlichen Begleiter verzichten zu wollen. Später trat auch noch die Vorsitzende zurück. Von Joachim Rüttgen

Große Verwunderung bei Pfarrer Marc D. Klein vom katholischen Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen nach der turbulenten Jahresversammlung der Kolpingsfamilie St. Josef Vogelsmühle am Samstagabend im Pfarrheim an der Kirchstraße. "Die unglücklichen Umstände betrüben mich schon sehr", sagte er gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

Nachdem die 17 anwesenden Mitglieder der Kolpingsfamilie mit hauchdünner Mehrheit überraschenderweise entschieden hatten, künftig auf einen Präses, also einen geistlichen Begleiter, zu verzichten - das Amt hatte bislang Diakon Herbert Moeselaken inne - trat noch im Laufe des Abends auch die Vorsitzende Hildegard Moeselaken mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurück.

"Ich hoffe auf ein einziges grandioses Missgeschick und will nun unbedingt die Hintergründe ergründen", kündigte Klein gestern an. Er wolle auf jeden Fall versuchen, zu vermitteln, denn so gefalle ihm die Situation überhaupt nicht. "Da scheint es komplexe Probleme und unterschwellige Konflikte zu geben, die in der Vergangenheit nicht bearbeitet wurden", vermutet Klein, der am Montag nicht in Radevormwald war und deshalb auch erst gestern Kontakt zu Herbert und Hildegard Moeselaken aufnehmen konnte.

Klein geht davon aus, dass die Versammlung der Kolpingsfamilie unglücklich geleitet wurde und die Entscheidung, auf einen Präses zu verzichten, unbewusst und aus Versehen getroffen wurde. "Wir dürfen jetzt nicht zu empfindlich sein und in Ruhe überlegen, was zu tun ist", sagt der Pfarrer. Es dürfe keine verhärteten Fronten geben. "Wer unnachgiebig ist, ist nicht an einer vernünftigen Lösung interessiert", sagt er. Klein ist entgegen der Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden Fritz Dijaschtuk, der Meinung, dass für die Kolpingsfamilie ein Präses vorgeschrieben ist. Das sei anders als bei Chören oder der Katholischen Frauengemeinschaft. Hier wolle er sich ebenfalls um eine inhaltliche Aufklärung bemühen.

Der geistliche Begleiter einer Kolpingsfamilie müsse kein Priester oder Seelsorger sein, wohl aber jemand, der qualifiziert genug ist, geistliche Impulse zu setzen und die Verbindung zur Gemeinde zu wahren. "Das lag Herbert Moeselaken auch immer sehr am Herzen", sagt Klein. Eine Kolpingsfamilie dürfe sich niemals losgelöst von der Gemeinde sehen. "Aber dieses Problem gibt es nicht nur an der Wupper", sagt Klein. "Wir freuen uns ja über selbstständige und sich selbst verwaltende Gruppen, aber sie dürfen auf keinen Fall den Bezug zur Gemeinde verlieren", fordert er. Eine Kolpingsfamilie sei kein exklusiver Club, sondern müsse offen sein für Gemeinde mit der jeweiligen speziellen Berufung und Beauftragung. Klein fordert deshalb einen Präses für die Kolpingsfamilie St. Josef. "Der Präses hat ein wichtiges Amt inne, in dem er gelegentlich auch mahnen und vermitteln muss", sagt er.

Der Pfarrer sieht die Entwicklung an der Wupper nicht mit Schrecken oder Entsetzen, er fordert aber jetzt von allen Beteiligten Menschenverstand und Vernunft, "denn es darf keine Verärgerung zurückbleiben", sagt Klein. Er hoffe auf fruchtbare Gespräche in den kommenden Tagen - und eine Lösung, mit der alle Beteiligten gut leben können.

Quelle: RP