Zum Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen (St. Marien und Josef und St. Mariä Himmelfahrt) wird für kommenden Sonntag, 9. Juli, nach St. Marien eingeladen. Das Fest beginnt traditionell um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche, berichtet Gerhard Stets vom Pfarrgemeinderat, der die Koordination übernommen hat. Vorbereitet wird das Fest vom Familienmesskreis, für die musikalische Unterstützung sorgen an diesem Tag der Gemischte Chor St. Marien und der Pfarrcaecilienchor von 1805 aus Hückeswagen. Um 11.30 Uhr beginnt das Fest auf dem Kirchplatz rund um St. Marien an der Hohenfuhrstraße und am Caritashaus. Dort präsentieren sich unter anderem das Andheri-Team, der Familienmesskreis, die Kolpinggruppen Rade und Hückeswagen, die KGS Lindenbaum, die Jugend und die Kindergärten/Familienzentren mit verschiedenen Aktionen. Zudem gibt es einen Info-Stand des Kirchen- und Pfarrvereins und eine Cafeteria im Bischof-Bornewasser- Saal.