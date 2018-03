später lesen Radevormwald Pläne für das Begegnungshaus im Bauausschuss 2018-03-07T17:47+0100 2018-03-08T00:00+0100

Noch in diesem Jahr soll das Begegnungshaus am Hohenfuhrplatz zwischen Grundschule und Familienbüro entstehen. In der Sitzung des Bauausschusses am kommenden Dienstag, 13. März, 17 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses soll ein Vertreter des beauftragten Architekturbüros den vorläufigen Plan vorstellen.