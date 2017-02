Radevormwald: Politischer Filmabend mit Minister

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat zusammen mit Landes-Justizminister Thomas Kutschaty auf Einladung der Rader SPD um Dietmar Stark im Corso-Kino Fragen zur Polizeipräsenz und auch zu Sammelklagen beantwortet. Von Flora Treiber

Thomas Kutschaty und Sven Wolf stellten sich am Donnerstagabend den Fragen von Bürgern und Parteimitgliedern der SPD. Der Justizminister des Landes NRW und der Landtagsabgeordnete der SPD hatten ins Corso-Kino zu einem politischen Filmabend eingeladen.

Bevor der Film "Der Staat gegen Fritz Bauer" begann und es sich die Besucher der Veranstaltung in die weichen Kinosessel bequem machten, standen die Landtagsabgeordneten für Fragen zur Verfügung. Genutzt wurde diese Gelegenheit in erster Linie von Parteimitgliedern. Björn Rimroth (SPD-Ratsmitglied) nutzte den Abend, um sich nach der Polizeipräsenz in Radevormwald und Remscheid zu erkundigen. "Der Polizeiabbau macht mir Sorgen und vielen anderen Bürgern auch. Gerade jetzt, wo in Deutschland eine rechte Orientierung auflebt, brauchen wir mehr Polizei", sagte Rimroth. Mit diesem Thema war auch Bernd-Eric Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der UWG Radevormwald, zu dem politischen Filmabend gekommen. "Fakt ist, dass in unserem gesamten Umkreis nur vier Polizisten in zwei Polizeiwagen im Einsatz sind. Zumindest nachts. Wie wollen Sie diese Situation verändern ?", richtete er sich an Sven Wolf, der bei der diesjährigen Landtagswahl auch für Radevormwald antritt.

"Ich werde die Sorgen der Bürger natürlich ernstnehmen und aufgreifen, aber bei der Verteilung der Polizei richtet man sich in erster Linie nach der Höhe und Dichte der Kriminalität in einer Region. Wir müssen uns einräumen, dass das Bergische Land zu den sichersten Regionen in Deutschland gehört", sagte Wolf. Thomas Kutschaty sprach in diesem Zusammenhang die Entlastung der Polizisten an. "Im vergangenen Jahr gab es so viele Neueinstellungen wie noch nie. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Polizisten von bürokratischen Aufgaben freizustellen, damit sie mehr Präsenz zeigen können", sagte der Justizminister. Arnold Müller, stellvertretender Vorsitzender der SPD, ging es am Donnerstag um Gerechtigkeit. "Deutschland braucht endlich eine Möglichkeit für Sammelklagen", sagte er und spielte damit auf den VW-Skandal aus 2015 an. "Das stimmt. Musterfeststellungsklagen würden uns dabei helfen, Gerichte zu entlasten und Verbrauchern mehr Recht einzuräumen. Der Gesetzentwurf liegt vor und wir arbeiten an der Durchsetzung", sagte Kutschaty.

SPD-Ratsmitglied Detlef Förster war zu dem Filmabend gekommen, um sich mit dem Film noch besser über die Aufklärung der NS-Zeit zu informieren. "Ich finde das wichtig, Bescheid zu wissen. Fritz Bauer zeigt uns, wie man Nein sagt", sagte er. Thomas Kutschaty und Sven Wolf haben sich für die Filmvorführung entschieden, weil sie beide an der Aufarbeitung rechtsextremer Kriminalität beteiligt sind. "Über die Strukturen des Rechtsextremismus muss aufgeklärt werden. Außerdem muss dokumentiert werden", sagte Wolf, der Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses ist. "Die personelle Kontinuität, die es nach der NS-Zeit gab, darf sich nicht wiederholen. Damals haben Menschen wieder Recht gesprochen, die an den Bluttaten beteiligt waren. Fritz Bauer ist für mich ein Vorbild für einen mutigen Juristen", sagte Thomas Kutschaty.

