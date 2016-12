später lesen Radevormwald Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat Teilen

Ein Sicherheitsdienst entdeckte an Heiligabend gegen 15.30 Uhr in einer Firma an der Mermbacher Straße zwei Personen, die Getränkeautomaten aufbrachen. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei, die die Männer aus Remscheid auf frischer Tat erwischten.