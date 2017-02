Radevormwald: Proben für den ökumenischen Evensong

Die Vorbereitungen für ein musikalisches Großereignis sind angelaufen. Chöre aus vier Kirchengemeinden der Stadt werden am 10. September in St. Marien einen Abendgottesdienst nach alter englischer Kirchentradition aufführen. Von Sigrid Hedderich

Die Empfehlung, es einmal mit der im Dschungelbuch beschriebenen Gelassenheit zu versuchen, wurde bei der Premiere im Saal des Gemeindehauses der Martini-Gemeinde umgesetzt. Martin Scheibner, Kantor der Lutherischen Kirchengemeinde, hatte sie ausgesprochen und rund 150 Sänger konzentrierten sich daraufhin auf das Werk "Jubilate Deo". Der Kanon ähnliche Sprechgesang wurde erst zögernd, später aber mit heftiger Intensität serviert. Die Bässe sprachen im ruhigen Rhythmus, mit einer Prise Swing gewürzt, das "Biiii", während sich ein "Teee" in die hellen Tenor- und Sopranstimmen einmischte.

Die Sänger und Sängerinnen gaben alles. Die Atmosphäre knisterte und Füße, die im Takt wippten, prägten das Bild. Beim letzten Probedurchgang forderte Martin Scheibner die Projekt-Chormitglieder aus vier Chören auf, sich von den Plätzen zu erheben. Das Jubilate-Werk klang stimmgewaltig und mitreißend. "Dass das heute schon gleich so gut klappt, hätte ich nicht gedacht", sagte der Kantor mit glücklicher Miene.

FOTO: Schütz (Archiv)

FOTO: Schütz (Archiv)

Die Groß-Chorprobe war für ihn sowie allen Beteiligten die Premiere. "Die Idee hierzu entstand bei einem Gespräch zur 700-Jahr-Feier der Stadt. Wir Chorleiter überlegten, dass wir uns ebenfalls einbringen sollten", erklärte Scheibner. Da nach dem Stadtjubiläum das Luther-Jahr anstehe, setzten die Musiker alles daran, mit einem Projekt jetzt aktiv zu werden. "Es geht dabei neben der Musik auch um das Miteinander aller Beteiligten", unterstrich Bernhard Nick, Regionalkantor der katholischen Kirche. Gemeinsam mit Martini-Kirchenmusiker Thomas Nickisch beriet man sich und wählte ein Gemeinschaftskonzert mit dem Namen "Ökumenischer Evensong" nach englischen Vorbild aus.

Während in den vergangenen Wochen schon in allen einzelnen Chorproben die Liednoten beäugt wurden, trafen sich jetzt die Chöre der Martini-Gemeinde, der katholischen Gemeinde St. Marien (Gemischter Chor) der Lutherischen Kirchengemeinde (Paul-Gerhardt-Chor und Gospelchor). Gemeinsam mit dem Bläserensemble West der SELK wird das große Konzert am 10. September in der katholischen Pfarrkirche St. Marien aufgeführt.

"Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Konzert zum Lutherjahr in einer katholischen Kirche stattfindet, sagte Martin Scheibner. Die Initiatoren freuen sich wie die Chormitglieder auf das besondere Konzert. "Es klingt einfach super", sagte Carmen Willems begeistert. Sie singt seit 21 Jahren im Gospelchor und freut sich, ihre Altstimme einsetzen zu dürfen. Ähnlich angetan ist auch Andreas Slowenski. Der Tenor aus dem katholischen Kirchenchor freut sich auf das stimmungsvolle Werk "Rheinberger Abendlied". Es wird den Schlusspunkt des Konzertes bilden.

Bis dahin wird fleißig geprobt. "Wir haben einen Probeplan erstellt. Es gibt offene Proben der Chöre, bei denen Sänger aus den anderen Chören willkommen sind. Die internen Probentermine der jeweiligen Chöre bleiben", erläuterte Scheibner.

Die nächste große, gemeinsame Probe ist für den 1. Juli geplant. Die Örtlichkeit dazu steht noch nicht fest. Martin Scheibner: "Ich hoffe, dass die Grundschule Stadt zu diesem Termin frei ist. Dort könnten auch mal nur zwei Chöre miteinander proben, bevor alle zusammen singen."

Quelle: RP