Radevormwald: Projektauftakt für Leader in Rade

Projektauftakt für Leader in Rade

Der Verein "Leader Bergisches Wasserland" lädt zum zweiten Projektauftakt ins Bürgerhaus nach Radevormwald ein. Leader ist ein Programm zur Förderung von Projekten im ländlichen Raum.

Am Dienstag, 17. Januar, beginnt das Treffen um 19 Uhr. Neben einem Vortrag über bereits umgesetzte Projekte aus der Leader-Region Sauerland erwartet die Besucher die Möglichkeit, andere Akteure aus der Region kennenzulernen, heißt es in der Ankündigung. So werden Ideen aus dem Bergischen Land vorgestellt, die Fördermittel erhalten und bald mit der Umsetzung starten werden.

Aus Radevormwald sind im vergangenen Jahr für eine Projektumsetzung die Erneuerung des Geländes des Dahlerauer TV und die barrierefreie Ausrichtung der Draisinenfahrten des Vereins Wuppertrail ausgewählt worden. Natürlich können auch gemeinsam neue Ideen für Projekte entwickelt werden. Bis 10. März 2017 ist Gelegenheit, sich bei dem Verein um eine Förderung zu bewerben. Andere Bürger und öffentliche Vertreter wählen danach aus, welche Projekte gefördert werden sollen. Die Fördergelder kommen aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums unter Beteiligung des Landes NRW.

Ein weiteres Treffen ist bereits für Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr, im Wermelskirchener Rathaus vereinbart worden. Hier erfahren die Teilnehmer, wie sie sich eine Idee fördern lassen können. Eine Förderung ist attraktiv, denn Ideen, die zu der Entwicklungsstrategie des Vereins passen, können mit bis zu 65 Prozent unterstützt werden.

Zur besseren Planung wird für beide Veranstaltungen um Anmeldung gebeten - E-Mail: deubel@leader-bergisches-wasserland.de oder zahn@leader-bergisches-wasserland.de, Tel. 02174 7401264. www.leader-bergisches- wasserland.de

Di. 17. Januar, 19 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz.

(wos)