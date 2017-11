später lesen Radevormwald "Rader Perlen" starten heute eine Umfrage zur Innenstadt 2017-11-02T18:19+0100 2017-11-03T00:00+0100

Die "Rader Perlen" melden sich wieder zum Thema Innenstadt zu Wort. In den Räumen an der Kaiserstraße 68 wollen sie eine Bürgerbefragung zur Innenstadt unternehmen, berichtet Dinah Hoppenstedt. Geöffnet ist das Ladenlokal heute, Freitag, von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.