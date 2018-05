Festnahme in Radevormwald

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann in Radevormwald um sich geschossen und auch auf Polizisten gezielt. Der Mann wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in der Industriestraße. Der 33-jährige Mann schoss nach erste Erkenntnissen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Den Beamten gelang es, dem Mann die Waffe abzunehmen.

Die Beamten fesselten ihn. Dabei leistete er Widerstand. Er versuchte sich aus der Fixierung zu befreien und die Beamten zu treten. Bei seiner körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel, das ebenso wie die Waffe sichergestellt wurde.

Auch im Streifenwagen hielt die aggressive Stimmung des 33-Jährigen weiter an. Er beleidigte die Einsatzkräfte und bedrohte diese mit den Worten: "Ich hätte euch alle abgeknallt. Wenn wir uns nochmal sehen, dann bring ich euch um!" Mehrfach versuchte er während des Transports zur Zelle einen Polizisten anzugreifen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Auf den Radevormwalder wartet nun ein umfangreiches Verfahren.

(miz/skr)