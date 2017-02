Radevormwald: Radevormwald ganz jeck

8000 Besucher freuen sich über den Karnevalszug mit 25 Gruppen - vom Prinzenwagen bis zum Betriebshof. Bis 21.30 Uhr feiern die Jecken später zu DJ-Musik auf dem Marktplatz weiter. Von Flora Treiber

So voll war die Rader Innenstadt lange nicht mehr. Zum Karnevalszug der 1. Großen Karnevalsgesellschaft (RKG) strömten 8000 Karnevalisten in das Stadtzentrum und feierten die bunteste Jahreszeit kostümiert mit viel Elan. Der Zug rollte pünktlich um 14.11 Uhr auf dem Festplatz an der Uelfestraße unter dem Kommando von Zugleiter Wilfried Betz los.

Der war schon vor dem Startschuss stolz auf den Zug. "Insgesamt beteiligen sich 24 Gruppen an unserem Fest. Wir konnten einige neue Teilnehmer gewinnen - das ist genau die Entwicklung, die der Rader Karneval braucht", sagte Betz. Zum zweiten Mal mit dabei war die "Wilde 13". Letztes Jahr schlängelte sich die IG noch als Achterbahn durch die Innenstadt, am Samstag waren die sieben Freunde als Rader Bierflaschen dabei. "Rade ist 700 Jahre alt. Es wird Zeit, dass unsere Stadt ein eigenes Bier bekommt", sagte Petra Heck. "Wir würden das Bier 13-Bräu nennen", ergänzte Steffi Bechthold. Die zweibeinigen Bierflaschen reihten sich nach den geduldigen Pferden des Reit- und Fahrvereins unter der Leitung von Tanja und Britta Busch in den Zug ein und gingen mit gutem Beispiel voran. "Wir beteiligen uns am Zug, weil diese Tradition nicht aussterben darf. Für Rade ist der Zug wichtig", hieß es.

Aufwendig dekoriert war der Wagen der Stadtwerke, der sich als "Rader Märchenwald" einen Weg durch die Menge bahnte. "Unser Motto wählen wir immer gemeinsam aus, in einem demokratischen Prozess. Ich finde den Märchenwald für Rade ziemlich passend", sagte Geschäftsführer Tomas Behler. Zur Feier des Tages trug er eine blonde Perücke. Einen schönen Wagen hatten auch die Mitarbeiter der Häuslichen Krankenpflege Banaszek gebaut. Unter dem Motto "Je öller desto döller" hatten sich die Krankenpfleger als rüstige Senioren verkleidet und verwandelten ihren ersten Karnevalswagen zu einer Party für lebensfrohe Senioren. "Wir haben den Wagen an drei Samstagen gebaut und dekoriert. Jetzt können wir ihn endlich auf dem Zug zeigen", sagte Inhaberin Melanie Oeck-Pütz.

Mareike Betz-Dmuß und Heidi Scherer, die den Zug für die RKG von den Sprecherwagen aus kommentierten, zollten den Zug-Neulingen Respekt. "Ihr habt euch alle richtig ins Zeug gelegt. Danke dafür", sprach Betz-Dmuß ins Mikrofon und forderte in dreifaches "Rade Alaaf".

Stolz war sie aber auch auf die Präsenz der RKG selber, die mit der Tanzgarde, deren Eltern, dem großen Gesellschaftswagen samt Bürgermeister Johannes Mans und dem Prinzenpaar vertreten war. Prinzessin Denise und Prinz Ludovic bildeten das Ende des Zuges und winkten ein letztes Mal ihrem Rade zu.

