Radevormwald: Rakete fliegt in Wespennest und setzt Dach in Brand

Rakete fliegt in Wespennest und setzt Dach in Brand

Das neue Jahr war gerade einmal eine halbe Stunde alt, da begann auch schon die Arbeit für die Feuerwehr. Um 0.30 Uhr wurde die Einheit Stadt zu einem Dachstuhlbrand an der Mühlenstraße alarmiert, teilte gestern Markus Schnadt, der Einsatzleiter vom Dienst mit. 20 Feuerwehrleute fuhren in zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter raus.

Am Einsatzort Ort war ein Feuerschein unter den Dachziegeln zu sehen, über die Drehleiter wurden die Flammen schließlich von außen gelöscht. Ein weiterer Truppe bekämpfte den Brandherd über den Dachboden von innen. Schnadt: "Es stellte sich heraus, dass wahrscheinlich eine Feuerwerksrakete ein Wespennest entzündet hatte. Es entstand aber nur geringer Sachschaden." Die Bereitschaft des Betriebshofs wurde aufgrund der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ebenfalls alarmiert, um die Einsatzstelle abzustreuen.

Auf dem Rückweg zur Feuerwache wurde noch eine brennende Mülltonne an der Blumenstraße gemeldet, die schnell gelöscht werden konnte.

Um 7.30 Uhr am Neujahrsmorgen ging erneut ein Alarm ein. Der Einheit Stadt wurde ein Flächenbrand in der Nähe der Feuer- und Rettungswache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gemeldet. Am Einsatzort wurde laut Schnadt erneut ein brennender Müllbehälter entdeckt, der mit Hilfe der Kübelspritze gelöscht wurde.

(büba)