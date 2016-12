Radevormwald: Regen trübt Weihnachtsstimmung auf Markt

Zum Treffen an Heiligabend zur Musik des Männerchors und der Bläser der Martini-Gemeinde sprach Bürgermeister Johannes Mans. Von Wolfgang Scholl

Die Zeit zwischen 23.15 und Mitternacht bis zum einstündigen Glockenläuten ist in der Innenstadt seit vielen Jahren die Zeit, in der sich Rader auf dem Marktplatz treffen und den Liedern des Radevormwalder Männerchors unter der Leitung von Rolf Lange und den Klängen der Martini-Bläser unter der Leitung von Rosemarie Zeitschner lauschen. Viele kommen aus den Familien oder aus den Gottesdiensten. Von der Bühne richtete zum zweiten Mal Bürgermeister Johannes Mans das Wort an die Bürger. Wie im vergangenen Jahr behinderte leider Regen, der um 23 Uhr einsetzte, das Treffen an der Bühne.

Der Bürgermeister berichtete von einem Treffen mit Landrat Jochen Hagt am Mittag an der Rettungswache. "Ich möchte uns noch mal in Erinnerung rufen, wie das Jubiläumsjahr verlaufen ist. Aus meiner Sicht war es ein sehr bewegendes Jahr, in dem wir viele wichtige Maßnahmen und Ereignisse erfolgreich umsetzen konnten wie die Gründung unserer Sekundarschule, den Erhalt der Bauaufsicht oder die Umstrukturierung der Verwaltung. Ganz besonders emotional und bewegend war der Festakt zum 700-jährigen Geburtstag der Stadt Radevormwald", sagte Mans. Das hohe Engagement, mit dem die Vereine und die unterschiedlichsten Gruppierungen sich hier eingebracht hätten, um den Menschen auch die attraktiven und schönen Seiten der Stadt zu zeigen, wäre sehr beeindruckend gewesen. Auch die Rückmeldungen der Gäste seien äußerst positiv. "Die Bürger haben sich gezeigt als liebenswerte und tolerante Menschen, die es verstehen zu feiern und die durch ihre ganz besondere Herzlichkeit einen nachhaltigen Eindruck bei allen Beteiligten hinterlassen haben", sagte Mans.

Großes Ansehen habe sich die Stadt inzwischen auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf erworben. Die Erfahrungen des Jubiläumsjahres hätte nachhaltig vor Augen geführt, "dass hier in Rade sehr viel für die Menschen geboten wird". Diesen Impuls wolle die Stadt auch in das nun kommende Jahr mitnehmen. Er wies auf eine politische Entscheidung hin: "Ich bin auch sehr froh darüber, dass es uns politisch möglich war, unsere Sondernutzungssatzung so zu gestalten, dass auch zukünftig für die Festveranstaltungen unserer Vereine und Gesellschaften des Brauchtums keine Sondernutzungsgebühren entrichtet werden müssen."

Mit Blick auf den Terroranschlag in Berlin sagte der Bürgermeister, "dass unsere Freiheit das wichtigste demokratische Element unserer Gesellschaft ist und dass wir uns das nicht von Extremisten zerstören lassen wollen. Aus meinem eigenen Erleben eines sehr christlich geprägten Elternhauses war es stets mein Denken, das Gute im Menschen zu sehen und in keiner Weise Vorbehalte zu entwickeln." Aus der christlichen Botschaft heraus könne man auch entnehmen, dass man im Rahmen des direkten Umfeldes jederzeit die Möglichkeit habe, deutlich zu artikulieren, wie wichtig Zwischenmenschlichkeit ist.

Mans warb auch noch einmal für die Veranstaltung am kommenden Freitag, 30. Dezember, vom Nachmittag bis zum Abend auf dem Marktplatz mit Musik, Film und Verlosung des Autos um 19 Uhr.

Quelle: RP