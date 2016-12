später lesen Radevormwald Rennserie zieht mit seinem Büro zum Nürburgring um FOTO: cdu FOTO: cdu Teilen

Seit fünf Jahren hatte Dietmar Busch als Geschäftsstellenleiter der Langstreckenmeisterschaft für Tourenfahrzeuge am Nürburgring sein Büro in Radevormwald an der Kaiserstraße. Jetzt hat eine neu gegründete Gesellschaft, die die Langstreckenmeisterschaft und die Nürburgring-Betriebsgesellschaft verbindet, beschlossen, das Büro zum Jahresbeginn an die Rennstrecke zu verlagern. Der Rader Dietmar Busch ist Geschäftsführer der neuen Gesellschaft. Die Gesellschaft sei gegründet worden mit dem Ziel, die Rennserie langfristig auf der Traditionsrennstrecke, der legendären Nordschleife, zu festigen und zu sichern.