Radevormwald: Riesenseeadler in Finkensiepen gefangen

Riesenseeadler in Finkensiepen gefangen

Falkner Olaf Brese hat den Vogel "aufgenommen" und dem Remscheider Eigentümer übergeben.

Als Falkner und Züchter Olaf Brese, der in Hinüber ein Jagdrevier gepachtet hat, am Samstag aus Finkensiepen der Ruf ereilte, dort sitze ein riesiger Vogel, dachte er zuerst an einen Bussard. Das Tier entpuppte sich als Kamtschatka-Riesenseeadler (nordöstliches Asien).

Inzwischen hat Brese, der vor einiger Zeit auch schon einmal einen Fisch- und einen Weißkopfseeadler in Rade eingefangen hat, erfahren, dass das Tier eine Aufzucht aus Remscheid ist, vier Jahre alt ist und auf den Namen "Hope" hört. Kamtschatka-Riesenseeadler werden bis zu acht Kilogramm schwer und haben eine Spannweiter von bis zu 2,50 Meter.

Das in Finkensiepen entdeckte weibliche Tier stammt aus der Falknerei Schossow in Remscheid-Grund und war vor etwa acht Tagen entwichen. Geködert hat es Olaf Brese mit Futter. "Das Tier hat wohl auf seiner Tour längere Zeit nichts zu fressen gehabt", sagte Brese, der für gestern Nachmittag einen Übergabetermin mit dem Eigentümer vereinbart hatte.

(wos)