Radevormwald: RKG-Karnevalisten bereiten sich auf heiße Phase vor

Die Karnevalisten der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss (RKG) planen in diesen Tagen die Höhepunkte der Session. Die RKG lädt für Samstag, 11. Februar, zur "GalaSitzungParty" an die alte "Wirkungsstätte" in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt am Hohenfuhrplatz. Beginn ist um 18.11 Uhr, Einlass ab 17.11 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse, berichtet RKG-Geschäftsführerin Mareike Betz-Dmuß.