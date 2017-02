Radevormwald: Sana: Falschparker erhalten Hinweiszettel

Im "Bürgermonitor" berichteten wir Mitte Januar über viele Falschparker auf dem Parkplatz des Sana Krankenhauses an der Siepenstraße. Das Unternehmen prüft auf Anfrage zurzeit weitere Alternativen. Auch andere Fälle entwickeln sich. Von Joachim Rüttgen

Gestern Morgen, 10 Uhr, Parkplatz Sana Krankenhaus: Die Suche nach einem Parkplatz beginnt. Schnell steht fest: Keine Chance! Die Stellflächen sind besetzt - und frei wird da so schnell nichts. So ergeht es seit vielen Monaten Besuchern, Patienten und Mitarbeitern der Klinik.

Besonders dreist: Oft genug werden auch die Behindertenparkplätze unbefugt ohne nötigen Ausweis belegt. Über Stunden. Immer wieder beklagten sich BM-Leser am Bürgermonitor über die teils unhaltbaren Zustände.

Mitte Januar gab Bernd Siegmund, Kaufmännischer Direktor von Sana Remscheid und Radevormwald zu, dass sich das Unternehmen der Situation bewusst sei - und kündigte an, weitere Parkplätze schaffen zu wollen. "Wir befinden uns momentan noch in der Prüfung von Alternativen. Die Autos, die unberechtigt auf Behindertenparkplätzen stehen, werden künftig einen Hinweiszettel an die Windschutzscheibe bekommen", teilte diese Woche Barbara Skondras, Leiterin der Unternehmenskommunikation, und somit auch für das Haus in Radevormwald zuständig, mit. Problem ist, dass sich im Sana Krankenhaus in den vergangenen Jahren - besonders seit der Übernahme 2012 - viel getan hat und Millionen investiert wurden. Die Zahl der Parkplätze blieb aber unverändert. Und seit einigen Monaten verschärft sich die Situation zusätzlich, weil immer mehr Patienten ambulant die neue Abteilung für Radiologie aufsuchen wollen. Bernd Siegmund bewertet die Entwicklung des Hauses und der Patientenzahlen zwar als sehr positiv, trotzdem müssten neue Parkflächen gefunden werden. "Wir prüfen gerade, welche Flächen am besten geeignet ist", hatte er im Januar im Gespräch mit der BM versichert. Diese Suche läuft nun also auf Hochtouren.

Das ambulante Krankenhausgeschäft sieht der Kaufmännische Direktor als weiteren Frequenzbringer für sein Haus. Ziel der Geschäftsführung ist es, sagt Siegmund, noch in diesem Jahr weitere Plätze anbieten zu können. Wegen der noch ersten Planungsphase sei es zum jetzigen Zeitpunkt aber noch zu früh, über einen Platz zu spekulieren.

Sicher ist, dass der Hubschrauberlandeplatz an der bewährten Stelle bleiben soll. Wann die Planungen abgeschlossen sein sollen, dazu kann Siegmund nichts sagen.

Auch die Bürgerbusfahrer haben Probleme. "Oft parken Leute auf den nicht dafür gekennzeichneten Flächen. Besonders am Kopf muss man aufpassen, um durch die Kurve zu kommen", sagte Uwe Orzeske, Vorsitzender des Bürgerbusvereins und seit vielen Jahren im Bus mit Haltestelle auf dem Parkplatz unterwegs.

